Мужчину на инвалидной коляске, который двигался примерно со скоростью 15 километров в час, увидели неподалеку от перекрестка Харьковского шоссе и Брацлавской улицы. Он крайне опасно для себя подрезал легковушку и выехал на левую полосу.

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Вскоре после этого мужчина в очередной раз нарушил правила дорожного движения, чем снова едва не стал причиной ДТП.

Постоянно создает аварийные ситуации

После выезда на дорогу мужчина с особыми потребностями добрался до перекрестка и выскочил под другие машины несмотря на красный сигнал светофора.

К счастью, в результате своей манеры управления не пострадал – у водителей хватило реакции избежать столкновения.

В комментариях к видео и в соцсетях киевляне отметили, что неоднократно видели этого мужчину на дороге в разных местах Киева. Появились свидетели его подобного вождения на Академгородке и в Оболонском районе столицы.

Кроме того, пользователи рассказали о том, что мужчина живет на Харьковском массиве. При этом он якобы употребляет наркотические вещества. Другие же подчеркнули, что тротуары могут быть неприспособленными для движения на инвалидной коляске. Впрочем, это никак не оправдывает подобного стиля управления инвалидом.

Смотрите видео крайне опасной поездки мужчины на инвалидной коляске в Киеве: