Чоловіка на інвалідному візку, який рухався приблизно зі швидкістю 15 кілометрів на годину, побачили неподалік від перехрестя Харківського шосе та Брацлавської вулиці. Він вкрай небезпечно для себе підрізав легковик та виїхав на ліву смугу.

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Невдовзі після цього чоловік у черговий раз порушив правила дорожнього руху, чим знову ледве не спричинив ДТП.

Постійно створює аварійні ситуації

Після виїзду на дорогу чоловік з особливими потребами добрався до перехрестя та вискочив під інші машини попри червоний сигнал світлофору.

На щастя, внаслідок своєї манери керування не постраждав – у водіїв вистачило реакції уникнути зіткнення.

У коментарях до відео, на в соцмережах кияни зазначили, що неодноразово бачили цього чоловіка на дорозі у різних місцях Києва. З'явилися свідки його подібного водіння на Академмістечку та в Оболонському районі столиці.

Крім того, користувачі розповіли про те, що чоловік живе на Харківському масиві. При цьому він нібито вживає наркотичні речовини. Інші ж підкреслили, що тротуари можуть бути непристосованими для руху на інвалідному візку. Втім, це жодним чином не виправдовує подібного стилю керування інвалідом.

Дивіться відео вкрай небезпечної поїздки чоловіка на інвалідному візку у Києві: