По области объявлен I уровень опасности. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какую погоду ждать в Киеве и Киевской области?

В среду, 15 апреля, в столице и по области синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха на Киевщине ночью будет +1 – +6 градусов, а днем поднимется до +13 – +18 градусов.

В то же время в Киеве ночью ожидается +4 – +6 градусов, а днем пригреет до +15 – +17 градусов.

Синоптики предупредили жителей Киевщины о заморозках 0 – 2 градуса на поверхности почвы в ночные часы. В области объявлен I (желтый) уровень опасности.

Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям,

– добавили в Укргидрометцентре.

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в сервисе Погода от 24 Канала.

