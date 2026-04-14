По области объявлен I уровень опасности. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Какую погоду ждать в Киеве и Киевской области?
В среду, 15 апреля, в столице и по области синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха на Киевщине ночью будет +1 – +6 градусов, а днем поднимется до +13 – +18 градусов.
В то же время в Киеве ночью ожидается +4 – +6 градусов, а днем пригреет до +15 – +17 градусов.
Синоптики предупредили жителей Киевщины о заморозках 0 – 2 градуса на поверхности почвы в ночные часы. В области объявлен I (желтый) уровень опасности.
Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям,
– добавили в Укргидрометцентре.
Какую погоду ждать в ближайшее время?
Ряд западных, северных и восточных областей предупредили о сильных порывах ветра до 20 метров в секунду. Непогоду прогнозируют до конца суток 14 апреля. В ГСЧС призвали украинцев быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
С 16 апреля из-за повышения температуры воздуха до крайнего запада вернутся дожди. Ночью и утром возможен туман, а днем – грозы.
Непогода накроет южные регионы и Крым уже 18 – 19 апреля. Однако днем может потеплеть до +20 градусов.