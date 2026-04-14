По області оголошено I рівень небезпечності. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку погоду чекати у Києві та на Київщині?

У середу, 15 квітня, у столиці та по області синоптики прогнозують північно-західний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря на Київщині вночі буде +1 – +6 градусів, а вдень підніметься до +13 – +18 градусів.

Водночас у Києві вночі очікується +4 – +6 градусів, а вдень пригріє до +15 – +17 градусів.

Синоптики попередили жителів Київщини про заморозки 0 – 2 градуси на поверхні ґрунту в нічні години. В області оголошено I (жовтий) рівень небезпечності.

Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам,

– додали в Укргідрометцентрі.

