По області оголошено I рівень небезпечності. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку погоду чекати у Києві та на Київщині?

У середу, 15 квітня, у столиці та по області синоптики прогнозують північно-західний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря на Київщині вночі буде +1 – +6 градусів, а вдень підніметься до +13 – +18 градусів.

Водночас у Києві вночі очікується +4 – +6 градусів, а вдень пригріє до +15 – +17 градусів.

Синоптики попередили жителів Київщини про заморозки 0 – 2 градуси на поверхні ґрунту в нічні години. В області оголошено I (жовтий) рівень небезпечності.

Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам,
– додали в Укргідрометцентрі.

Яку погоду чекати найближчим часом?

  • Низку західних, північних та східних областей попередили про сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Негоду прогнозують до кінця доби 14 квітня. У ДСНС закликали українців бути обережними і дотримуватись правил безпеки.

  • З 16 квітня через підвищення температури повітря до крайнього заходу повернуться дощі. Вночі та вранці можливий туман, а вдень – грози.

  • Негода накриє південні регіони та Крим вже 18 – 19 квітня. Проте вдень може потеплішати до +20 градусів.