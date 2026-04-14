По області оголошено I рівень небезпечності. Про це повідомив Укргідрометцентр.
Яку погоду чекати у Києві та на Київщині?
У середу, 15 квітня, у столиці та по області синоптики прогнозують північно-західний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря на Київщині вночі буде +1 – +6 градусів, а вдень підніметься до +13 – +18 градусів.
Водночас у Києві вночі очікується +4 – +6 градусів, а вдень пригріє до +15 – +17 градусів.
Синоптики попередили жителів Київщини про заморозки 0 – 2 градуси на поверхні ґрунту в нічні години. В області оголошено I (жовтий) рівень небезпечності.
Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам,
– додали в Укргідрометцентрі.
Яку погоду чекати найближчим часом?
Низку західних, північних та східних областей попередили про сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Негоду прогнозують до кінця доби 14 квітня. У ДСНС закликали українців бути обережними і дотримуватись правил безпеки.
З 16 квітня через підвищення температури повітря до крайнього заходу повернуться дощі. Вночі та вранці можливий туман, а вдень – грози.
Негода накриє південні регіони та Крим вже 18 – 19 квітня. Проте вдень може потеплішати до +20 градусів.