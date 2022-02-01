После увиденного киевлянка Яна Гаценко сделала публикацию в соцсетях, на которую сразу отреагировал производитель. Информация об этом появилась 31 января.

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Как отреагировал производитель

Производитель заверил женщину, что проводит служебное расследование. Также он попросил прощения.

Представители торговой марки мне сразу ответили и извинились. Извинения – это хорошо, но что за ситуация? Если бы это ел ребенок?,

– сказала Яна Гаценко.

Также Яну попросили показать чек из магазина, но она его не сохранила. В компании производителя мороженого уточнили, не была ли повреждена упаковка, а впоследствии забрали банку на экспертизу.

Можно ли получить компенсацию

Адвокат Виталий Собкович отметил, что в таком случае можно получить компенсацию. Доказательствами здесь могут быть показания свидетелей, фото, видео.

"Можно компенсировать как стоимость продукта, потому что продукт ненадлежащего качества и производитель должен вернуть средства за его продажу. И если было какое-то лечение, моральный вред, мы можем на нее рассчитывать", – объяснил адвокат.

По его словам, размер компенсации определяют индивидуально.

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Реакция Госпродпотребслужбы

Заместитель руководителя управления Госпродпотребслужбы в Киеве Юрий Миркеев отметил, что за плохую продукцию имеют полномочия наказывать предпринимателей. Речь идет о предписаниях или даже решении о временном ограничении производства.