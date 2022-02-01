Після побаченого киянка Яна Гаценко зробила публікацію у соцмережах, на яку одразу відреагував виробник. Інформація про це з'явилася 31 січня.

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Як відреагував виробник

Виробник запевнив жінку, що проводить службове розслідування. Також він попросив вибачення.

Представники торгової марки мені зразу відповіли та перепросили. Вибачення – це добре, але що за ситуація? Якби це їла дитина?

– сказала Яна Гаценко.

Також Яну попросили показати чек з крамниці, але вона його не зберегла. У компанії виробника морозива уточнили, чи не було пошкоджене пакування, а згодом забрали банку на експертизу.

Чи можна отримати компенсацію

Адвокат Віталій Собкович зазначив, що в такому випадку можна отримати компенсацію. Доказати тут можуть бути покази свідків, фото, відео.

"Можна компенсувати, як вартість продукту, тому що продукт неналежної якості й виробник має повернути кошти за його продаж. І якщо було якесь лікування, моральна шкода, ми можемо на неї розраховувати", – пояснив адвокат.

За його словами, розмір компенсації визначають індивідуально.

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Реакція Держпродспоживслужби

Заступник керівника Управління Держпродспоживслужби у Києві Юрій Миркєєв зазначив, що через погану продукцію мають повноваження карати підприємців. Мовиться про приписи чи навіть рішення про тимчасове обмеження виробництва.