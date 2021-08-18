Об этом в эфире 24 канала сообщил общественный активист Андрей Кулибаба. Он считает, что частные арендаторы сделали бизнес на столичных авто, ведь эвакуируют их слишком часто.

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Сколько платят за неправильную парковку

Активист отметил, что за третий квартал 2020 года в Киеве было эвакуировано 17 000 автомобилей. В то же время распределение штрафа по городу и частным эвакуатором различается.

Штраф, который заберет себе город, обойдется киевлянину в 700 гривен, однако услуги эвакуатора составляют 1 270 гривен. Это почти вдвое больше чем сам штраф,

– рассказал Кулибаба.

По его словам, тариф является экономически обоснованным как для коммунального предприятия. Однако проблема не в сумах, а в эвакуационных службах.

Конкурса частных арендаторов не было

Активист рассказал, что никакого открытого конкурса между частными фирмами не было. В том числе и предварительного этапа, когда определенные компании могли бы подготовиться.

"Сейчас происходит такая себе парковочная реформа в Киеве. Если мы хотим сделать ее качественной, то это должно быть точно с конкурсами, с приглашением как можно больше перевозчиков и что самое важное – с лучшей ценой для возможной рентабельности, чтобы киевляне не переплачивали", – заявил он.

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Есть эвакуация – нет штрафов

Активист уверен, что процесс эвакуации является хорошим, ведь позволяет освобождать велодорожки и тротуары от машин, которые неправильно припаркованы. Однако акценты сместили.

Все это не является сервисом, который предоставляет комфорт городу, пешеходам или велосипедистам. Это скорее бизнес для частников. Ситуация переросла в преувеличенную форму,

– пояснил Кулибаба.

Каковы пути решения проблемы

Активист считает, что прежде всего авто не должны забирать, когда оно не мешает проезду или же не перекрывает тротуар или велодорожку. Также стоит:

уменьшить тариф для частных перевозчиков, чтобы они не зарабатывали большие суммы;

сделать систему предупреждений, когда водитель во второй раз нарушает правила.

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