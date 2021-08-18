Про це в ефірі 24 каналу повідомив громадський активіст Андрій Кулібаба. Він вважає, що приватні орендарі зробили бізнес на столичних авто, адже евакуйовують їх занадто часто.

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Скільки платять за неправильне паркування

Активіст зазначив, що за третій квартал 2020 року у Києві було евакуйовано 17 000 автомобілів. Водночас розподіл штрафу містом та приватним евакуатором різниться.

Штраф, який забере собі місто, обійдеться киянину в 700 гривень, проте послуги евакуатора становлять 1 270 гривень. Це майже вдвічі більше ніж сам штраф,

– розповів Кулібаба.

За його словами, тариф є економічно обґрунтованим як для комунального підприємства. Проте проблема не в сумах, а в евакуаційних службах.

Конкурсу приватних орендарів не було

Активіст розповів, що ніякого відкритого конкурсу між приватними фірмами не було. Зокрема й попереднього етапу, коли певні компанії могли би підготуватися.

"Зараз відбувається така собі паркувальна реформа у Києві. Якщо ми хочемо зробити її якісною, то це має бути точно з конкурсами, із запрошенням якнайбільше перевізників і що найважливіше – з найкращою ціною для можливої рентабельності, щоб кияни не переплачували", – заявив він.

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Є евакуація – нема штрафів

Активіст певен, що процес евакуації є хорошим, адже дозволяє звільняти велодоріжки та тротуари від машин, які неправильно припарковані. Проте акценти змістили.

Усе це не є сервісом, який надає комфорт місту, пішоходам чи велосипедстам. Це скоріш бізнес для приватників. Ситуація переросла в перебільшену форму,

– пояснив Кулібаба.

Які шляхи розв'язання проблеми

Активіст вважає, що насамперед авто не мають забирати, коли воно не заважає проїзду або ж не перекриває тротуар чи велодоріжку. Також варто:

зменшити тариф для приватних перевізників, щоб вони не заробляли великі суми;

зробити систему попереджень, коли водій удруге порушує правила.

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