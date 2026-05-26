Об этом Игорь Клименко рассказал в комментарии для "Новости.LIVE".

Что сказал Клименко?

Министр внутренних дел сообщил, что после российской атаки были два заявления о пропавших без вести. По его словам, окончательную информацию об этих людях должны установить в ближайшее время после ДНК-анализа.

Также министр подтвердил, что количество погибших возросло до трех. Сначала сообщали о двух, но во время проведения спасательных работ обнаружили также фрагменты тела третьего человека.

Что известно об атаке России на Киев?

Также Клименко заверил о готовности экстренных служб к возможным новым атакам и провокаций со стороны врага. По его словам, столица имеет достаточное количество техники и специалистов.

Переселенец из оккупированной Херсонщины чудом выбрался из дома в Киеве после удара ракеты. Отмечается, что он пережил уже второй российский обстрел в этом районе.

По состоянию на 25 мая в результате вражеской атаки пострадал 91 человек. Среди них трое детей. Количество жертв в результате массированной атаки врага на столицу возросло до двух. Погибшими были женщины в возрасте 86 и 44 года.