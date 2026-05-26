Про це Ігор Клименко розповів у коментарі для "Новини.LIVE".

Дивіться також Символ стійкості: на Лук'янівці у Києві пророчий банер пережив масований російський обстріл

Що сказав Клименко?

Міністр внутрішніх справ повідомив, що після російської атаки були дві заяви про зниклих безвісти. За його словами, остаточну інформацію щодо цих людей мають встановити найближчим часом після ДНК-аналізу.

Також міністр підтвердив, що кількість загиблих зросла до трьох. Спершу повідомляли про двох, але під час проведення рятувальних робіт виявили також фрагменти тіла третьої людини.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Що відомо про атаку Росії на Київ?

Також Клименко запевнив про готовність екстрених служб до можливих нових атак та провокацій з боку ворога. За його словами, столиця має достатню кількість техніки та фахівців.

Переселенець з окупованої Херсонщини дивом вибрався з будинку у Києві після удару ракети. Зазначається, що він пережив уже другий російський обстріл у цьому районі.

Станом на 25 травня внаслідок ворожої атаки постраждала 91 людина. Серед них троє дітей. Кількість жертв внаслідок масованої атаки ворога на столицю зросла до двох. Загиблими були жінки віком 86 та 44 роки.