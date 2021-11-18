Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева 18 ноября. Предпосылкой такой реформы были иски активистов, в частности, Святослава Литинского.

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Суд отменил приказ Министерства внутренних дел Украины об обязанности заполнять данные на русском языке для получения справки. В частности, речь о справках о несудимости.



Как выглядит справка о запросе в МВД / Фото из фейсбука Святослава Литинского

Кроме того, суд обязал МВД изменить свой приказ в соответствии с языковым законодательством. Львовский активист Святослав Литинский говорит, что он, по меньшей мере, 3 года просил изменить документ. Он отмечает, что рад решению суда.

Текст публикации Святослава Литинского:

Отныне, без обязательного заполнения на русском!

Только что Окружной админсуд Киева удовлетворил мой иск и отменил Приказ Министерство Внутренних Дел Украины об обязанности заполнять данные на русском языке для получения справки о несудимости.

МВД должно изъять это требование из формы заявления для получения справки.

Кроме того, суд обязал МВД привести свой Приказ в соответствие с языковым законодательством.

Кстати, три года я просил МВД сделать это самостоятельно.

Благодарен, что закон и суд помогли мне это сделать.

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