Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва 18 листопада. Передумовою такої реформи були позови активістів, зокрема Святослава Літинського.

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Тепер російською можна не писати

Суд скасував наказ Міністерства Внутрішніх Справ України щодо обов'язку заповнювати дані російською мовою для отримання довідки. Зокрема, мовиться про довідки про несудимість.



Який вигляд матиме довідка про запит до МВС / Фото з фейсбуку Святослава Літинського

Крім того, суд зобов'язав МВС змінити свій наказ згідно з мовним законодавством. Львівський активіст Святослав Літинський каже, що він щонайменше 3 роки просив змінити документ. Він зазначає, що радий рішенню суду.

Текст публікації Святослава Літинського:

Відтепер, без обов'язкового заповнення російською!

Щойно, Окружний адмінсуд Києва задоволив мій позов і скасував Наказ Міністерство Внутрішніх Справ України щодо обов'язку заповнювати дані російською мовою для отримання довідки про несудимість.

МВС має забрати цю вимогу із форми заяви для отримання довідки.

Крім того, суд зобов'язав МВС привести у відповідність свій Наказ до мовного законодавства.

До слова, три роки я просив МВС зробити це самостійно.

Вдячний, що закон та суд допомогли мені це зробити.

Мовний скандал у Києві