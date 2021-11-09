Насправді ще дуже довго ми матимемо відлуння боротьби з українською мовою, що її послідовно проводили спочатку Російська імперія і Радянський Союз, а потому й досі – Росія. Москва робить усе можливе, щоб серед українців пропагувати використання саме російської мови і щоб українську – дискредитувати.

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На вулицях Кропивницького української не було

Не буду розповідати, у який спосіб Росія те робила і робить – ви й самі чудово знаєте.

Тому традиційно хочу в цей день поділитися лайфхаком, як перейти на українську мову усім тим, хто й хотів би це зробити, намагається, але кожного разу ці спроби закінчуються невдачею.

Спочатку поясню, чому я вправі такі поради роздавати – тому що я сам виріс російськомовним – це тому, що я з Кіровограда, який нині Кропивницький.

За часів мого студентства, моїх шкільних років, на вулицях Кіровограда я скоріше французьку міг би почути, але не українську. Відповідно, я не те, що в побуті нею не користувався, а чув її зовсім рідко.

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Чув я українську, коли після застілля хтось брався співати пісні. Звісно, співали українською, тут навіть без варіантів. Але так, щоб в родині, серед друзів чи родичів – то такого в мене не було. Але зараз я українською вільно користуюся, і хіба вухо філолога може вловити, що українська не була мені рідною від народження.

Певні звуки я все ж таки дещо неприродно вимовляю, занадто артикулюючи – але то вже, погодьтеся, дрібниці на тлі усього іншого.

Головне – поступовість

Перейдемо до практичних порад – і порада та одна – поступовість. З ймовірністю у 99% у вас все ж таки не вийде перейти на українську в один момент – так, щоб сказати: "Все, відтепер тільки українською спілкуюся".

Це дуже круто і ви великий молодець, якщо у вас так вийшло, але для більшості така методика не підходить, бо це реально важко.

Ще вчора з усіма спілкувались російською і раптом переходите на українську – відповідно, всі почнуть розпитувати: "А чому це ти так вирішив, а нащо воно тобі?"

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Почніть з незнайомців

Від того буде некомфортно і ви або просто спробуєте якомога швидше ці розмови припинити, або ж зірветеся назад на російську. Тому головне тут – поступовість. Не треба одразу родичам і друзям ставити ультиматум, що ви з ними розмовлятимете українською – почніть з незнайомців.

Почніть в магазині касирці відповідати українською на її привітання, на її запитання про дисконтну картку, пакет, каву та готівку. Коли вам телефонує банк – відповідайте українською. Незнайомцям на вулиці, таксисту, службі доставки – усім їм намагайтесь відповідати українською.

Тренуйтеся на незнайомцях – вам самому буде незвично і складно, ви будете збиватися і ніяковіти – але цей етап все одно треба пройти, треба в собі зламати невпевненість в собі.

Це просто дуже чудово, що ви цей етап, це тренування, можете робити на незнайомих людях, яким направду на вас взагалі байдуже, і за пів хвилини вони вже забудуть, що ви там напівсуржиком, з паузами та неправильними наголосами щось їм відповідали.

Й скільки у вас триватиме цей етап тренування на незнайомцях – сказати важко, може місяць, може пів року, а може й рік. Але то взагалі не важливо, поспішати нікуди. Але коли ви той етап пройдете – спробуйте говорити українською з:

новими знайомими;

новими колегами на роботі;

випадковими знайомими знайомих, з якими пересікається за святковим столом.

Наприклад, з усіма новими для вас людьми говоріть вже українською.

Розмова з родичами як останній етап

Останній етап – це коли ви заговорите українською з родичами та друзями. Це останній етап, бо навіть якщо вони вас в цьому переході на українську будуть усіляко підтримувати, але говорити з ними українською вам спочатку буде некомфортно.

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Нікуди не подітися від звички, що раніше ви з ними російською спілкувалися, і те спілкування російською – вам так буде здаватися – було швидшим, дотепнішим та комфортнішим. Тому нікуди вам не подітися від бажання плюнути на цю ідею і повернутися до спілкування в побуті російською.

Не робіть такої помилки – залишайте родичів на відповідний етап.

Не бійтеся говорити неправильно

На завершення зауважу – не бійтеся, що ви, мовляв, заговорите українською неправильно. Направду немає "правильно і неправильно", адже мова – це не те, що записано в прибитих пилюкою словниках та енциклопедіях, якими користуються три людини на всю Україну.

Мова – жива і вона є такою, якою ви її в спілкуванні робите, а не такою, як її собі придумали сивочолі лінгвісти. Мовляв, вона саме такою має бути, як їм подобається. Це не так.

Тому – спілкуємося українською, адже це щонайменше сексуально.