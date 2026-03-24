По данным следствия, мужчина мог действовать под давлением и по инструкциям кураторов. Об этом пишет "Суспільне".

Почему подозреваемый совершил теракт?

В Буче Киевской области суд избирает меру пресечения 21-летнему мужчине, которого подозревают в совершении террористического акта. Ему инкриминируют преступление по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали подозреваемого сразу после инцидента – "по горячим следам". Сейчас продолжаются следственные действия, а также устанавливаются возможные сообщники.

По предварительным данным, подозреваемого Богдана Тимченко могли завербовать через интернет. Он получал инструкции по изготовлению взрывчатки, а также мог действовать под психологическим давлением.

"9 марта этого года я зашел в компьютерную игру, некоторое время поиграл и присоединился к одному игроку. Мы начали играть вместе. Начали потом общаться, в тот же день обменялись контактами в мессенджере Telegram. Некоторое время играли, где-то до 11 числа, Потом он сказал, что хочет у меня попросить помощи", – рассказал подозреваемый.

По его словам, знакомый обратился к нему с просьбой поехать в Житомир, срочно забрать посылку и передать ее другому человеку. При этом тот объяснил, что сам не может этого сделать, потому что якобы находится в Одессе. Тимченко рассказал, что согласился помочь, не подозревая, что находится внутри пакета. После получения знакомый попросил его открыть посылку и сделать фото ее содержимого.

"Я открыл посылку, сфотографировал и увидел какие-то пакеты. Спросил, что это такое. В ответ он сказал: "Это наркотики, тебе нужно разложить их по Житомиру, за это я тебе заплачу". Я сразу отказался это делать", – отметил подозреваемый.

После этого, по словам мужчины, знакомый настоял, чтобы он просто передал посылку другому человеку.

"Было уже поздно, телефон почти разрядился, но он сказал ехать на окраину Житомира. Также предложил остаться в отеле на ночь и выполнить все утром. Я согласился и переночевал в гостинице", – рассказал он.

На следующий день Тимченко вернулся домой, так и не передав посылку. Ночью ему снова позвонили через Telegram – собеседник назвал личные данные его матери, которая служит в армии и находится в зоне боевых действий, и начал угрожать ей, требуя сотрудничества.

Задержанный заявил, что находился под постоянным психологическим давлением представителя российских спецслужб, который запугивал его и его семью. Именно из-за этих угроз он не решился сразу обратиться к украинским правоохранителям.

По решению суда, Тимченко будет находиться под стражей до 21 мая.

