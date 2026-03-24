За даними слідства, чоловік міг діяти під тиском та за інструкціями кураторів. Про це пише "Суспільне".

Чому підозрюваний вчинив теракт?

У Бучі Київської області суд обирав запобіжний захід 21-річному чоловікові, якого підозрюють у вчиненні терористичного акту. Йому інкримінують злочин за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали підозрюваного одразу після інциденту – "по гарячих слідах". Наразі тривають слідчі дії, а також встановлюються можливі спільники.

За попередніми даними, підозрюваного Богдана Тимченка могли завербувати через інтернет. Він отримував інструкції щодо виготовлення вибухівки, а також міг діяти під психологічним тиском.

"9 березня цього року я зайшов в компʼютерну гру, деякий час пограв та підʼєднався до одного гравця. Ми почали грати разом. Почали потім спілкуватися, в той самий день обмінялися контактами в месенджері Telegram. Деякий час грали, десь до 11 числа, Потім він сказав, що хоче в мене попросити допомоги", – розповів підозрюваний.

За його словами, знайомий звернувся до нього з проханням поїхати до Житомира, терміново забрати посилку та передати її іншій людині. При цьому той пояснив, що сам не може цього зробити, бо нібито перебуває в Одесі. Тимченко розповів, що погодився допомогти, не підозрюючи, що знаходиться всередині пакунка. Після отримання знайомий попросив його відкрити посилку та зробити фото її вмісту.

"Я відкрив посилку, сфотографував і побачив якісь пакунки. Запитав, що це таке. У відповідь він сказав: "Це наркотики, тобі потрібно розкласти їх по Житомиру, за це я тобі заплачу". Я одразу відмовився це робити", – зазначив підозрюваний.

Після цього, за словами чоловіка, знайомий наполіг, щоб він просто передав посилку іншій людині.

"Було вже пізно, телефон майже розрядився, але він сказав їхати на околицю Житомира. Також запропонував залишитися в готелі на ніч і виконати все зранку. Я погодився і переночував у готелі", – розповів він.

Наступного дня Тимченко повернувся додому, так і не передавши посилку. Вночі йому знову зателефонували через Telegram – співрозмовник назвав особисті дані його матері, яка служить у війську та перебуває в зоні бойових дій, і почав погрожувати їй, вимагаючи співпраці.

Затриманий заявив, що перебував під постійним психологічним тиском представника російських спецслужб, який залякував його та його родину. Саме через ці погрози він не наважився одразу звернутися до українських правоохоронців.

За ухвалою суду, Тимченко перебуватиме під вартою до 21 травня.

