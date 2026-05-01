Про деталі трагедії повідомляє The Times.

Що відомо про інцидент з сином дипломатів?

Адвокати батьків Едварда заявили, що хлопець наклав на себе руки. За три дні до того, як знайшли його тіло, норвезька та французька поліція розпочали спільне розслідування щодо діяльності його батьків.

Мону Юул та Тер'є Род-Ларсена підозрюють у корупції та зв'язках з Джеффрі Епштейном. Сексуальний злочинець допоміг норвезьким дипломатам купити дорогу квартиру та залишив у своєму заповіті по 5 мільйонів доларів кожному з їхніх двох дітей.

Норвезькі медіа писали, що свого сина Едварда вони в дитинстві возили на острів мільярдера. Батьки заперечують власну участь в кримінальних злочинах, але визнають, що підтримували активні контакти з Епштейном.

Адвокати родини розповіли, що останні дні були дуже складними для рідних загиблого. Вони закликають пресу не поширювати негідні припущення про причини, через які хлопець вчинив суїцид.

Зверніть увагу! Тер'є Род-Ларсен та Мона Юул – всесвітньо відомі дипломати та політики. Вони здобули широку міжнародну популярність як ключові фігури в переговорах у 1990-х, які призвели до угод в Осло – перших в історії між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини. Після відходу з державної служби вони стали близькими соратниками Джеффрі Епштейна та працювали над зміцненням контактів між рухом MAGA та європейськими ультраправими.

Що відомо про останні скандали з Епштейном?

В Україну на Київський безпековий форум мав приїхати ексрадник Стармера Морган Максвіні. У лютому цього року він подав у відставку, через скандал, пов'язаний з оприлюдненням файлів Джеффрі Епштейна.

У квітні Меланія Трамп категорично заперечила будь-які зв'язки з Епштейном, заявивши, що ніколи не мала з ним особистих стосунків. Вона закликала Конгрес США провести відкриті слухання для жертв, підкреслюючи важливість прозорості для встановлення справедливості.

Також, у нових матеріалах, розсекречених Міністерством юстиції США по справі сексуального злочинця, фігурують Девід Блейн та Девід Копперфільд – відомі американські ілюзіоністи. Вони обмінювалися з опальним фінансистом десятками повідомлень, часто спілкувалися телефоном та планували особисті зустрічі.