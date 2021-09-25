Территорию охраняет Управление госохраны. Водитель объяснила, что не выспалась, поэтому уснула за рулем. Она ехала в сторону столицы.

Кстати В центре Киева внедорожник на скорости врезался в маршрутку с пассажирами

Что с водителем и авто

К счастью, женщина не получила тяжелые травмы. Хотя автомобиль сильно побился. Забор также был поврежден, его частица просто упала.

На месте работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП.

Смотрите видео с места аварии:


Авто женщины / Фото "Эспрессо"


Бампер "размяло" / Фото "Эспрессо"


Забор также поврежден​ / Фото "Эспрессо"

Последние ДТП в Киеве

  • На площади Победы в Киеве ночью 24 сентября 2 машины снесли пешехода-нарушителя, который решил перебежать многополосную дорогу. Мужчина не выжил.
  • На проспекте Валерия Лобановского произошло ДТП с участием патрульных. На полосе для общественного транспорта внедорожник правоохранителей врезался в другую служебную машину.
  • 23 сентября на проспекте Степана Бандеры маршрутка влетела в автобус. Водитель общественного транспорта рассказал, что перепутал газ и тормоз.