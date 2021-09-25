Территорию охраняет Управление госохраны. Водитель объяснила, что не выспалась, поэтому уснула за рулем. Она ехала в сторону столицы.

Кстати В центре Киева внедорожник на скорости врезался в маршрутку с пассажирами

Что с водителем и авто

К счастью, женщина не получила тяжелые травмы. Хотя автомобиль сильно побился. Забор также был поврежден, его частица просто упала.

На месте работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП.

Смотрите видео с места аварии:



Авто женщины / Фото "Эспрессо"



Бампер "размяло" / Фото "Эспрессо"



Забор также поврежден​ / Фото "Эспрессо"

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