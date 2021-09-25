Территорию охраняет Управление госохраны. Водитель объяснила, что не выспалась, поэтому уснула за рулем. Она ехала в сторону столицы.
Кстати В центре Киева внедорожник на скорости врезался в маршрутку с пассажирами
Что с водителем и авто
К счастью, женщина не получила тяжелые травмы. Хотя автомобиль сильно побился. Забор также был поврежден, его частица просто упала.
На месте работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП.
Смотрите видео с места аварии:
Авто женщины / Фото "Эспрессо"
Бампер "размяло" / Фото "Эспрессо"
Забор также поврежден / Фото "Эспрессо"
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