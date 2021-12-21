Запись, на которой видно, как отчаянный движется в потоке машин, сделал один из водителей с помощью видеорегистратора. Судя по видео, участник движения не переживал о том, что находится в опасности.

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Кроме того, владелец моноколеса создавал опасность для других.

Водители возмущены

Пилота моноколеса увидели на путепроводе, ведущем к Воздухофлотскому проспекту в 9:51 21 декабря.

Мужчина двигался со скоростью потока машин во второй полосе и показывал руками водителям о своих намерениях перестроиться правее.

Появление участника движения на моноколесе сильно возмутило водителей, которым и без этого пришлось нелегко. Поскольку в результате образования "кашицы" на дороге тормозной путь всех машин значительно увеличился, поэтому управлять машинами было сложнее. Водитель нетрадиционного транспортного средства при этом, по мнению автовладельцев, создавал аварийные ситуации только одним своим появлением на проезжей части.



О, наконец-то моноколесо! На роликовых коньках на дорогу никто выехать не хочет? Почему бы и нет?

– подписали видео в "Киеве оперативном".

Смотрите видео поездки мужчины на моноколесе после снегопада в Киеве:

Почему водители против движения электросамокатов и моноколес на дорогах

Владельцы транспортных средств, движение которых не нормировано законом, существенно повышает опасность на дороге. Водители, не знающие правил дорожного движения, двигаются кое-где с большой скоростью и неожиданно для всех маневрируют. Это крайне опасно как для них самих, так и для других водителей, которые вполне могут попасть в ДТП, пытаясь избежать столкновения с владельцами электросамокатов и моноколес.