Запис, на якому видно, як відчайдух рухається у потоку машин, зробив один з водіїв за допомогою відеореєстратора. Судячи з відео, учасник руху не переймався тим, що перебуває у небезпеці.

Дивіться також У КМДА похвалилися, що впоралися зі сніговим колапсом: водії скаржаться на кілометрові затори

Крім того, власник моноколеса, створював небезпеку для інших.

Водії обурені

Пілота моноколеса побачили на шляхопроводі, який веде до Повітрофлотського проспекту о 9:51 21 грудня.

Чоловік рухався зі швидкістю потоку машин у другій смузі та руками показував водіям про свої наміри перелаштуватись правіше.

Поява учасника руху на моноколесі неабияк обурила водіїв, яким і без цього довелося нелегко. Оскільки внаслідок утворення "кашиці" на дорозі гальмівний шлях всіх машин значно збільшився, тому керувати автівками було складніше. Пілот нетрадиційного транспортного засобу при цьому, на думку автовласників, створював аварійні ситуації лише однією своєю появою на проїзній частині.



О, нарешті моноколесо! На роликових ковзанах на дорогу ніхто виїхати не хоче? Чому б ні?

– підписали відео у "Києві оперативному".

Дивіться відео поїздки чоловіка на моноколесі після снігопаду у Києві:

Чому водії проти руху електросамокатів та моноколіс на дорогах

Власники транспортних засобів, рух яких неунормований законом, суттєво підвищує небезпеку на дорозі. Пілоти, які не знають правил дорожнього руху, рухаються подекуди з чималою швидкістю та зненацька для всіх маневрують. Це вкрай небезпечно як для них самих, так і для інших водіїв, які цілком можуть потрапити у ДТП, намагаючись уникнути зіткнення з власниками електросамокатів та моноколіс.