Более чем за 2 месяца вторжения в Киеве ранены 435 мирных жителей: более 100 погибли

Российские оккупанты продолжают бомбить украинские города, в том числе Киев. С начала войны в столице погибли более 100 человек.

В частности, захватчики обстреляли Киев 28 апреля. В этот день в столице находились генсек ООН Антониу Гутерриш и премьер Болгарии Кирилл Петков.

На тему Ракетный обстрел Киева: полиция задержала двух вероятных корректировщиков

В Киеве в результате вражеских обстрелов пострадали 435 человек

В КГГА рассказали, что столица до сих пор преодолевает последствия вражеского обстрела, случившегося 28 апреля. Ракета оккупантов попала в жилой дом в Шевченковском районе.

По предварительной информации, удалось спасти 5 человек, 10 – пострадали, а 1 – погибли. На месте происшествия работали спасатели и коммунальные службы.

Всего с начала войны в результате вражеских обстрелов пострадали 435 мирных жителей. Более 100 человек погибли, среди них – 4 ребенка.

Смотрите фото последствий обстрела Киева / Фото КГГА

Обстрел Киева во время визита генсека ООН: коротко

Стоит посмотреть – удар по Киеву во время визита генсека ООН: в ЕС в шоке