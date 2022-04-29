Более чем за 2 месяца вторжения в Киеве ранены 435 мирных жителей: более 100 погибли
Источник:КГГА
Российские оккупанты продолжают бомбить украинские города, в том числе Киев. С начала войны в столице погибли более 100 человек.
В частности, захватчики обстреляли Киев 28 апреля. В этот день в столице находились генсек ООН Антониу Гутерриш и премьер Болгарии Кирилл Петков.
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В Киеве в результате вражеских обстрелов пострадали 435 человек
В КГГА рассказали, что столица до сих пор преодолевает последствия вражеского обстрела, случившегося 28 апреля. Ракета оккупантов попала в жилой дом в Шевченковском районе.
По предварительной информации, удалось спасти 5 человек, 10 – пострадали, а 1 – погибли. На месте происшествия работали спасатели и коммунальные службы.
Всего с начала войны в результате вражеских обстрелов пострадали 435 мирных жителей. Более 100 человек погибли, среди них – 4 ребенка.
Смотрите фото последствий обстрела Киева / Фото КГГА
Обстрел Киева во время визита генсека ООН: коротко
- В Киев 27 апреля прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. На следующий день он посетил Бородянку и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
- Во время его визита российские захватчики обстреляли Киев. Вражеская ракета попала в 25-этажку в Шевченковском районе столицы. Она частично разрушила здание, а затем начался пожар.
- Спасатели сообщили о 10 пострадавших, 4 из которых были госпитализированы.
- Утром 29 апреля в доме нашли тело погибшей. Ею оказалась журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил цинизм россиян – еще 26 апреля генсек ООН общался за длинным столом в Кремле с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, а через 2 дня взрывы прогремели в километре от него.
- По словам Зеленского, этот обстрел многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. Ее руководство пытается унизить ООН и все, что Организация олицетворяет. Так что эта ситуация требует мощной реакции.
- В свою очередь, Гутерриш заявил, что был шокирован бомбардировкой Киева во время своего визита.
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