О проведении акции рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Чиновник отметил, что челлендж состоялся по инициативе минкульта и Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

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По словам Ткаченко, подсвечивать монумент будут до 24:00.

#UAразом

Родину-мать будут подсвечивать до конца 4 февраля / Фото Александра Ткаченко

Министр отметил, что Родину-мать подсветили цветами государственного флага в знак единения нации для защиты украинской земли.

Всех, кто увидит удивительно подсвеченный монумент, чиновник призвал делать фото и выкладывать его в соцсети с хештегом #UAразом.

Мы – украинцы – умеем объединяться ради мира. И мы благодарны, что во многих странах мира поддерживают наши усилия по сдерживанию агрессора. Флаг – символ нашей независимости и несокрушимости,

– подчеркнул Ткаченко.

Родина-мать в цветах украинского флага / Фото Александра Ткаченко

Кроме того, министр пригласил всех посмотреть на подсвеченный памятник и рассказал, что впечатления от его вида – "невероятные".

Что известно о вероятном наступлении России

Оккупационный режим Кремля сосредоточил 115 тысяч военных вдоль границы с Украиной, а также в Беларуси и временно неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Россия грозит нападением с моря и Приднестровья.

В ответ на угрозу полномасштабного нападения со стороны Москвы в Сенате США готовят превентивные санкции против России. Если же Путин прибегнет к наступлению, американцы обещают полностью разрушить экономику страны-террориста.

Кроме того, на фоне предполагаемой войны страны-партнеры Украины начали поставлять в ВСУ летальное вооружение оборонного характера.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.