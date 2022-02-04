Про проведення акції розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Посадовець зазначив, що челендж відбувся за ініціативи мінкульту та Національного музею історії України у Другій світовій війні.

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За словами Ткаченка, підсвічувати монумент бутуь до 24:00.

#UAразом



Батьківщину-мати підсвічуватимуть до кінця 4 лютого / Фото Олександра Ткаченка

Міністр зазначив, що Батьківщину-мати підсвітили кольорами державного прапору на знак єднання нації для захисту української землі.

Всіх, хто побачить дивовижно підсвічений монумент, чиновник закликав робити фото та викладати його у соцмережі з хештегом #UAразом.



Ми – українці – вміємо об’єднуватися заради миру. І ми вдячні, що у багатьох країнах світу підтримують наші зусилля по стримуванню агресора. Прапор – символ нашої незалежності та незламності,

– наголосив Ткаченко.



Батьківщина-мати у кольорах українського прапору / Фото Олександра Ткаченка

Крім того, міністр запросив всіх подивитися на підсвічену пам'ятку та розповів, що враження від її виду – "неймовірні".

Що відомо про ймовірний наступ Росії

Окупаціний режим Кремля зосередив 115 тисяч військових вздовж кордону з Україною, а також у Білорусі та тимчасово непідконтрольних Києву територіях. Крім того, Росія загрожує нападом з моря та з Придністров'я.

У відповідь на загрозу повномасштабного нападу з боку Москви у Сенаті США готують превентивні санкції проти Росії. Якщо ж Путін вдасться до наступу, американці обіцяють вщент зруйнувати економіку країни-терориста.

Крім того, на тлі ймовірної війни країни-партнери України почали постачати до ЗСУ летальне озброєння оборонного характеру.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції