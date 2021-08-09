Через навчання на деяких в'їздах у Київ нацгвардійці виставили блок-пости. До них залучили особовий склад, бронетехніку та кінологів.

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Крім того, розгорнули командний пункт управління. Через нього комунікують з усіма залученими до навчання органами управління складових сектору безпеки та оборони України.



До навчань залучили бронетехніку / Фото МВС

Для чого проводять навчання

Під час навчання для військових передбачили бойові завдання. Вони охоронятимуть критично важливі об'єкти, забезпечуватимуть функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування.



Військові виконуватимуть бойові завдання / Фото МВС

Також планують підтримувати безпеку в столиці. У цьому допомагатиме бригада з охорони громадського порядку Національної гвардії України. Навчання триватимуть до 13 серпня. Їхньою метою є реалізація державної політики із безпеки та захисту населення і території України.



Навчання триватимуть до 13 серпня / Фото МВС

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