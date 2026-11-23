Його вже опублікував сайт Space Weather Live.

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Фази Місяця у грудні 2026

Спадний Місяць: 1 – 8 грудня; 25 – 31 грудня;

1 – 8 грудня; 25 – 31 грудня; Молодик : 9 грудня;

: 9 грудня; Зростальний Місяць: 10 – 23 грудня;

10 – 23 грудня; Повня: 24 грудня.

Найкращі дні для манікюру та педикюру у грудні

Перший тиждень зими, з 1 по 8 грудня, пройде під впливом спадного Місяця. Цей період чудово підходить для корекції форми та чистки, оскільки після таких процедур нігті відростатимуть повільніше, а покриття довше зберігатиме свіжий вигляд. Якщо ви прагнете зміцнити пластину за допомогою живильних ванночок або лікувальних баз, сміливо плануйте б'юті-візит саме на ці дні.

Справжній час для сміливих експериментів та нарощування настане з 10 по 23 грудня, коли Місяць почне рости. У цей період нігті активно насичуються корисними речовинами, швидко ростуть і стають менш ламкими. Саме на Зростальний Місяць варто робити яскравий новорічний дизайн, обирати незвичні кольори або кардинально змінювати звичну довжину.

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Напередодні Різдва, 24 грудня, настане Повня. Цей день вважають сприятливим для стриманої класики та однотонного покриття, проте від занадто складного декору краще утриматися, аби уникнути швидких відшарувань.

Останній тиждень місяця, з 25 по 31 грудня, знову поверне нас у фазу Спадного Місяця. Перед новорічною ніччю краще обмежитися акуратним оновленням кольору, легким підпилюванням та живленням кутикули олійкою, щоб зустріти свята з доглянутими руками.

Коли можна робити манікюр у грудні / Фото з інстаграму @eva_studio_lviv

Коли не варто робити манікюр у грудні

Єдиним категорично несприятливим днем для будь-яких маніпуляцій з нігтями стане 9 грудня – дата Молодика. У цей час нігтьова пластина стає максимально вразливою та чутливою до зовнішніх втручань.

Астрологи та досвідчені майстри радять перенести запис на інший день. Адже зроблений на Молодик манікюр швидко втратить охайний вигляд, а ризик травмувати ніжну шкіру навколо нігтя значно зростає.

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