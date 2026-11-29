Базові штани з деніму зазвичай комбінують із простими светрами або лонгслівами, через що повсякденний образ може мати дещо одноманітний вигляд. Проте саме нейтральний фасон лаконічних джинсів слугує надійною основою для акцентних речей, дозволяючи створити свіжі зимові комплекти, пише myself.de.

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Як цікаво носити звичайні джинси

Денім із денімом. Поєднання джинсів із джинсовою сорочкою, топом або жилетом може здаватися очевидним вибором, проте багато хто про це забуває. Така комбінація перетворює денім з фонового елемента на головну деталь усього ансамблю. Відтінки верху та низу зовсім не обов'язково повинні збігатися – контрастні тони роблять багатошаровий зимовий образ динамічнішим.

Джинси з джинсовою сорочкою: дивіться фото

Контраст деніму та мережива. Грубий денім і ніжне мереживо формують виразну фактурну протилежність, додаючи вечірнього настрою. У прохолодні дні поверх мереживного топа достатньо накинути теплий блейзер або подовжене пальто.

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Як цікаво носити звичайні джинси: дивіться фото

Яскраві кольорові акценти. Освіжити базовий зимовий комплект можна за допомогою двох деталей одного кольору, наприклад пояса та взуття. У холодний період бездоганно працюють акценти насиченого червоного, бордового, смарагдового чи шоколадного відтінків. Це може бути хустка на шию, яскрава жилетка, сумочка-гаман зі строкатим візерунком чи навіть звичайний широкий ремінь насиченого кольору.

Базові джинси з яскравими деталями: дивіться фото

Поєднання зі шкірою. Шкіряний верх надає джинсам зібраності та сучасного міського шику, запобігаючи надмірній строгості аутфіту. У морозну погоду такий тандем чудово доповнюється вовняним пальтом або об'ємним жакетом.

Джинси та шкіряний топ: дивіться фото

Акцентний верхній одяг. Джинси є найкращою парою для виразних курток з анімалістичним принтом, бахромою або речей соковитих кольорів. Стриманий денім урівноважує складні фактури й не дозволяє образу мати перевантажений вигляд.

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Джинси зі строкатим жакетом: дивіться фото

Успіх образу залежить і від крою самих штанів. Прямі моделі straight-leg є універсальною базою під будь-які яскраві деталі, тоді як широкі варіанти wide-leg додають силуету сучасної розслабленості. Темні та чорні джинси найкраще комбінуються з ошатними фактурами на кшталт мережива чи гладкої шкіри, а класичний синій денім ефектно підкреслює контрастні зимові барви.

Щоб підібрати ідеальну базу для холодного сезону, дізнайтеся більше про те, які модні джинси залишаються на піку популярності цієї зими.