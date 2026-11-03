Осінні образи з улюбленою футболкою: як носити, щоб було тепло та стильно

Звична футболка здатна стати ключовим елементом стильного демісезонного гардеробу, і ми не жартуємо. Головне – навчитися грати на контрастах фактур і кольорів, перетворюючи літній базовий елемент на модну основу для багатошарових ансамблів.

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Секрет затишного та сучасного осіннього аутфіту полягає у правильному поєднанні речей за принципом багатошаровості. Найпростіший і найефективніший спосіб – одягнути улюблену футболку поверх тонкого однотонного лонгсліва, водолазки або контрастної сорочки.

Як носити футболку з принтом восени / Фото з Pinterest

Якщо у вас в арсеналі є лаконічна однотонна футболка, її можна сміливо комбінувати з картатими сорочками чи моделями у смужку вільного крою та шкіряними куртками, створюючи розслаблений кежуал-образ.

З чим носити літню футболку восени / Фото з Pinterest

Кольорові моделі мають чудовий вигляд у тандемі з нейтральним верхнім одягом, додаючи соковитих фарб похмурим дням, тоді як футболки з яскравими принтами або ностальгійними фото у стилі 90-х років стають головним акцентом усього луку.

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Літня футболка з сорочкою на осінь / Фото з Pinterest

Щоб почуватися комфортно в прохолодні дні, обирайте моделі із щільнішої бавовни та доповнюйте їх об'ємними кардиганами, тренчами чи класичними блейзерами оверсайз.

Грайте з довжиною та об'ємом: заправляйте вільні футболки у високі штани або носіть їх навипуск із грубими черевиками. Навіть найпростіша вінтажна футболка з принтом заграє по-новому, якщо додати до неї фактурний шарф, трендове пальто та аксесуари. Такий підхід дозволяє не лише зберегти комфорт, але й показати індивідуальність у кожній деталі осіннього гардеробу.

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