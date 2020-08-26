Латвія погрожує припинити торгівлю електроенергією з Білоруссю: причина
Латвія може закінчити торгівлю електроенергією з Білоруссю, якщо відбудеться запуск нової атомної електростанції біля Острівця. У цьому випадку країна, імовірно, торгуватиме з третіми країнами, використовуючи латвійсько-російське міжз'єднання.
Про це заявив прем'єр-міністр Криш'яніс Кариньш 25 серпня, після закінчення засідання уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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За його словами, уряд Латвії обговорював це питання ще раніше. Однак саме зараз, у зв'язку з розвитком подій у Білорусі, побоювання щодо ядерної безпеки тільки зростають.
Наразі невідомо, як відбуватиметься торгівля електроенергією з третіми країнами, якщо Латвія таки припинить співпрацю з Білоруссю. Однак прем'єр-міністр зауважив, що вирішенням цього питання займатиметься Міністерство економіки республіки.
Зокрема, має бути розроблена конкретна методологію у співпраці з колегами з Естонії, Литви та Європейською Комісією.
Що відомо про будівництво БілАЕС
Будівництво Білоруської атомної електростанції розпочалося ще у 2011 році поруч із містом Островець. Основним партнером в проєкті з будівництва АЕС є російська компанія "Атомстройекспорт".
Завантаження ядерного палива в реактор першого енергоблоку розпочалося 7 серпня.
У червні 2017 року парламент Литви закріпив у законі твердження про те, що БілАЕС є небезпечною і створює загрозу національній безпеці країни, навколишньому середовищу та громадському здоров'ю. Метою цього закону було обмеження імпорту електроенергії з Білорусі.