Латвія може закінчити торгівлю електроенергією з Білоруссю, якщо відбудеться запуск нової атомної електростанції біля Острівця. У цьому випадку країна, імовірно, торгуватиме з третіми країнами, використовуючи латвійсько-російське міжз'єднання.

Про це заявив прем'єр-міністр Криш'яніс Кариньш 25 серпня, після закінчення засідання уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За його словами, уряд Латвії обговорював це питання ще раніше. Однак саме зараз, у зв'язку з розвитком подій у Білорусі, побоювання щодо ядерної безпеки тільки зростають.

Наразі невідомо, як відбуватиметься торгівля електроенергією з третіми країнами, якщо Латвія таки припинить співпрацю з Білоруссю. Однак прем'єр-міністр зауважив, що вирішенням цього питання займатиметься Міністерство економіки республіки.

Зокрема, має бути розроблена конкретна методологію у співпраці з колегами з Естонії, Литви та Європейською Комісією.

Що відомо про будівництво БілАЕС

Будівництво Білоруської атомної електростанції розпочалося ще у 2011 році поруч із містом Островець. Основним партнером в проєкті з будівництва АЕС є російська компанія "Атомстройекспорт".

Завантаження ядерного палива в реактор першого енергоблоку розпочалося 7 серпня.

У червні 2017 року парламент Литви закріпив у законі твердження про те, що БілАЕС є небезпечною і створює загрозу національній безпеці країни, навколишньому середовищу та громадському здоров'ю. Метою цього закону було обмеження імпорту електроенергії з Білорусі.