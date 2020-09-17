Латвія забороняє використання георгіївської стрічки
Сейм Латвії схвалив поправки до законодавства, що покликані заборонити використання георгіївської стрічки під час масових заходів. Схвалювали таку законодавчу ініціативу зокрема з огляду на збройну агресію Росії проти України.
Зважаючи на тоталітарну ідеологію Росії щодо колишніх республік СРСР, у Латвії є підстави розглядати загрозу своїй демократичній системі й безпеці, заявив депутат Сейму Латвії Артус Кайміниш. Його цитує видання Delfi.
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Заборона на георгіївські стрічки обмежила б такі прояви ідеології. Ми повинні показати свою позицію проти використання цих стрічок на публічних заходах,
– пояснив Кайміниш.
До слова, заборона пошириться на використання стрічок на будь-яких масових заходах – під час пікетів, ходи, розважальних чи святкових. Нині в Латвії заборонено використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини, нацистських свастик, знаків SS і радянської символіки – серпа й молота, а також їхньої стилізації.
В Україні аналогічна заборона на використання георгіївської стрічки діє з 2017 році. Це відбулося внаслідок анексії Криму й війни на Донбасі, де Росія використовувала ці кольори як символ агресії.
Що таке георгіївська стрічка?
Це двоколірна стрічка, що має три чорні й дві жовті смужки. Вона з'явилася як атрибут вищої військової нагороди Російської імперії – ордена святого Георгія.
Згодом вона використовувалася й у Радянському Союзі після перемоги в Другій світовій війні. В Україні ще задовго до початку війни її використовували проросійські організації, які мали ознаки сепаратистських.