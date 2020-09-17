Сейм Латвії схвалив поправки до законодавства, що покликані заборонити використання георгіївської стрічки під час масових заходів. Схвалювали таку законодавчу ініціативу зокрема з огляду на збройну агресію Росії проти України.

Зважаючи на тоталітарну ідеологію Росії щодо колишніх республік СРСР, у Латвії є підстави розглядати загрозу своїй демократичній системі й безпеці, заявив депутат Сейму Латвії Артус Кайміниш. Його цитує видання Delfi.

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Заборона на георгіївські стрічки обмежила б такі прояви ідеології. Ми повинні показати свою позицію проти використання цих стрічок на публічних заходах,

– пояснив Кайміниш.

До слова, заборона пошириться на використання стрічок на будь-яких масових заходах – під час пікетів, ходи, розважальних чи святкових. Нині в Латвії заборонено використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини, нацистських свастик, знаків SS і радянської символіки – серпа й молота, а також їхньої стилізації.

В Україні аналогічна заборона на використання георгіївської стрічки діє з 2017 році. Це відбулося внаслідок анексії Криму й війни на Донбасі, де Росія використовувала ці кольори як символ агресії.