Латвия отгораживается от России стеной

Президент Латвии Раймондс Вейонис обвинил Москву в попытке влиять на Прибалтику через русское население.

Он призвал не допускать недооценку "русского влияния" на Прибалтику.

Многие смотрят российское телевидение, и российское правительство пытается оказать сильное влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду. Это вопрос нашего будущего, – выразил уверенность Вейонис.

Также он обвинил Москву в ведении агрессивной политики в целом.

На латвийско-российской границе завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора из колючей проволоки. Всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы. На участках, где уже установлен новый забор из колючей проволоки, существенно снизилось количество нарушений. В связи с этим было принято решение о строительстве еще 100 аналогичных заграждений.