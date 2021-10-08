Кожен фермер-початківець повинен розуміти, що, попри усі складнощі, український ринок не є настільки перенасичений фермерською продукцією як це є у більшості європейських держав, що автоматично спрощує подальший збут. Фермерська продукція – це не лише про розвиток сіл, це й про важливу соціальну місію – вирощення високоякісних продуктів для власних громадян.

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У цьому контексті вирішив підготувати ряд порад для активних українців щодо початку власної справи на селі з мінімальними капіталовкладеннями, які зможуть приносити хороший дохід вже в короткостроковій перспективі. Головне, вкладати душу у власну справу та активно працювати. Разом з командою ми сформували ТОП-20 ідей для старту власного бізнесу в агро комплексі, які може реалізувати будь хто з бажаючих. Зараз пропоную ознайомитись з декількома з них.

Лохина

Її ще називають "американською" чорницею. Відносно нова культура для українського ринку, попит та ціни на яку постійно зростають. Рослина довгого циклу, прибуткове плодоношення якої розпочинається через 3 – 4 роки після закладки, а період експлуатації ягідника становить 35 – 40 років.

Вартість одного меленького саджанця становить 15 гривень, дворічного – від 75 гривень. На 1 гектарі висаджують близько 3000 кущів. Необхідною також буде система зрошення, яка може бути різною по вартості, в залежності від індивідуальних можливостей.

фото – Піксабей

Перший врожай ягоди Ви отримаєте на другий рік після посадки, але він не буде великим – 800 – 900 кілограм з гектара. А вже на 6 рік вирощування врожай сягне 7 – 8 тон з гектара. Враховуючи ринкові ціни від 120 до 250 гривень за 1 кг, не складно перерахувати чистий дохід.

Рентабельність продажів по проєкту становлять 70% – кожен долар доходу принесе підприємству $0,75 чистого прибутку.

В результаті, бізнес зі збору лохини з площі в 1 га буде приносити близько $50 тисяч за сезон, а окупність вкладених інвестицій становить 3,5 роки. Важливо культивувати одночасно ранні, середні та пізньостиглі сорти одночасно, щоб мати стабільний врожай з середини літа до жовтня.

Саджанці

Вирощування саджанців часто переростає з хобі в прибуткову справу. Розплідник для саджанців складається із декількох майданчиків під різні культури та роки висадки, обладнується теплицями та найголовніше – безперебійним постачанням води. Також знадобиться техніка – мотокультиватор та тример. Я розділив би цей бізнес на 3 напрямки:

Вирощування кущових рослин – лохини, малини, смородини, лаванди (про лохину вже розповідав вище).

Вирощування саджанців плодових дерев, насамперед – яблунь, груш, слив, вишні, горіха. Попит на цю продукцію стабільно високий як серед домашніх господарств, так і серед малих сімейних ферм, які планують закладати сад.

Вирощування саджанців декоративних дерев, найпопулярнішими серед яких є вічнозелені рослини – ялина, сосна, кедр, туї, хоча для їх вирощування потрібно більше часу.

Традиційно найпопулярнішими рослинами для вирощування є яблуні, груші та вишні. Саджанці таких культур прищеплюються. На початку з насіння проростають дички, які згодом виступають в якості підщеп. Перед прищепленням таких рослин має пройти 2 роки. Наприклад, яблуня: зріле насіння збирають, просушують, а вже восени чи навесні його можна висаджувати у підготовлений ґрунт.

фото – Піксабей

На зиму саджанці утеплюють тирсою, а вже на другий рік саджанці плодових дерев готові до прищеплення. В цей час рослини потребують особливого догляду та піклування. Їх необхідно оберігати від шкідників, вітру та несприятливих погодних умов. Якщо саджанці добре перенесли щеплення, зміцніли, підросли, то вже восени вони готові до продажу.

Сезонами з найвищим попитом на саджанці є весна і осінь. Вартість саджанців яблуні чи груші розпочинається з 80-90 гривень, абрикоси та черешні – від 120 гривень, сливи чи вишні – від 50 гривень.

Варіативність ціни залежить від сорту та віку саджанців. З господарства площею до 2 га можна отримувати виручку від 120 до 200 тисяч гривень.

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Лаванда

Лаванда – багаторічна рослина, що підкорила своєю витонченістю, красою та тонким ароматом не тільки закордонних, а вже й українських фермерів. Вирощування цієї рослини просте та високомаржинальне. Запити світового ринку на продукцію зросли, і в той же час експортні поставки "фіолетового золота" з Франції, країн Східної Європи, таких як Болгарія, та з Азії зменшились. Лаванда використовується в багатьох галузях, зокрема – в медицині, харчовій та косметичній промисловості.

Лаванда не вимоглива до якості ґрунту і може рости практично будь-де. Висадка проходить восени або навесні. Команда з 4 – 5 чоловік може засадити 1 га землі за 7 – 10 днів, якщо є спеціальне обладнання – за 2 дні. На 1 га потрібно від 18 000 до 24 000 саджанців, в залежності від типу висадки: машинна чи ручна.

Обробляти поле хімікатами заборонено, якщо ви плануєте збут косметичної чи харчової промисловості. Тому доведеться 5-6 разів за сезон зайнятися прополкою. Підживлення здійснюється мікродобривами та бактеріальними препаратами.

Який же прибуток? І де бізнес?

По-перше, якщо ви зайнялись лавандою, заведіть собі 5-6 бджолосімей, адже лавандовий мед унікальний та має високу ціну.

фото – Піксабей

По-друге, частину поля обладнайте як фотозону: качелями, меблями та декором в стилі прованс. Презентуйте її фотографам, прорекламуйте через соцмережі – відбою не буде від відвідувачів.

По-третє, актуальним є продаж букетів з лаванди, адже вони довго радують своїм незвичним виглядом та ароматом. І це лише похідні, а не основа бізнесу!

Після збору врожаю лаванди, переробники закуповують висушені суцвіття без квітоносів, орієнтовно за ціною 45 грн/кг. Звичайно, прибуток ви отримаєте, але, як на мене, це не є вигідним. Інша справа, якщо зайнятись переробкою лаванди на ефірну олію – вирощування рослин стане значно рентабельнішим: з 1 гектару можна отримати до 70 кілограмів ефірної олії, її вартість на ринку досягає $270 за 1 літр, в залежності від якості (ефірності). Для отримання олії застосовують спеціальний апарат – випарювач.

Процес виготовлення виглядає так: в бак апарата засипається сировина, починається процес гідроізоляції, паралельно заливається вода, і в результаті вона витікає з апарата разом з олією. Тобто, верхній шар – чиста ефірна олія, а все інше – побічний продукт, який називається гідролат. Він теж має корисні властивості та вартість одного літра становить $45-50. Підсумовуючи, якщо займатися переробкою – з 1 га можливо отримати до $20 000 прибутку, при продажі висушеної рослини – до $8000.

Ще більше бізнес-ідей буде детально розкрито у наступних блогах. Чекаю на ваші реакції та коментарі.