11 січня, 23:06
Синоптикиня розповіла, чи є загроза лавин в українських Карпатах

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Сходження лавин можливе в Карпатах, коли температура в горах змінюється.
  • Наразі в Карпатах прогнозуються хороші умови.

У Карпатах вирує гірськолижний сезон. Сніг засипав гори, через що любителі зимового спорту їдуть в гори. Синоптики спрогнозували, чи можуть там утворюватися лавини.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи можуть в українських Карпатах утворюватися лавини?

Сходження лавин – часте явище в засніжених горах. Наталія Птуха розповіла, що лавини можуть утворюватися, коли температура в горах коливається. 

Нині в регіоні Карпат спостерігається досить рівномірне зниження температури. Там утворюється сніговий покрив, сама температура знизилася, 
– зазначила речниця.

Вона додала, що фахівці гідрологи слідкують за ситуацією та попереджують, якщо небезпека сходження лавини з'являється. Усе дуже ситуативно, – каже Наталія Птуха. А тому слідкувати за повідомленнями можна на сайті Укргідрометцентру.

Наразі в горах прогнозуються сприятливі умови, тож ймовірність сходження лавин – низька.


Синоптики не прогнозують лавин найближчим часом / Карта Укргідрометцентру

Що кажуть синоптики про снігопади та морози в Україні?

  • Попередньо прогнозується, що морози в Україні затримаються до 15 січня. А вже 17 – 19 січня температура може зростати. Відлига може прийти на Південь та Захід України.

  • За прогнозами синоптиків люті морози до -30 градусів в Україні не очікуються. В Укргідрометцентрі уточнюватимуть інформацію протягом наступних днів і в разі змін погоди будуть публікувати нові дані.

  • Цими днями Запорізьку область засипало снігом, висота якого досягла вже 10 сантиметрів. Через це комунальні служби працюють у посиленому режимі. На Харківщині та Миколаївщині для протидії негоді на дорогах працює спецтехніка.