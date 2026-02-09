Очільник російського МЗС Сергій Лавров незадоволений діями Америки. Він публічно дорікнув США, що ті не виконують своїх обіцянок.

Заяви Лаврова передає російське пропагандистське видання ТАСС. Цікаво, що якщо стосовно України міністр традиційно агресивний, то там, де ідеться про можливу співпрацю США та Росії, він просто ниє.

Що сказав Лавров про Україну та США?

Дипломат-пропагандист, як і завжди, вимагав гарантій безпеки для Росії.

Для Росії була важлива позиція США щодо України, неважливо, що сказали б у Києві або "печерні русофоби" в ЄС. Росія прийняла пропозицію США щодо України, і, якщо "підходити по-чоловічому", проблема має бути вирішена. Нацистські основи України повинні бути ліквідовані, це умова безпеки Росії,

– цитує його ТАСС.

Лавров також заявив, нібито Європа погрожує почати війну. Тому Росія "не дозволить розміщувати в Україні будь-які види зброї, які загрожують інтересам російської безпеки".

Втім, він тут же сказав, що Захід уже розв'язав глобальну війну проти Росії. Судячи з усього, мова про торгівлю.

Далі Лавров став докоряти Америці, що та не тільки не оскаржує закони Байдена, але й запроваджує нові санкції. А ще "намагається контролювати військово-технічні зв'язки Росії з Індією та іншими членами БРІКС".

Санкції США проти російських нафтових компаній Лавров назвав недобросовісною спробою придушити конкурентів.

"Захід придумав "тіньовий флот" і намагається затримувати судна в боротьбі за домінування", – сказав міністр.

На його думку, американці самі створюють штучні перешкоди для співпраці з росіянами.

Росія і США після Анкориджа мали б перейти до широкої співпраці, але на практиці все навпаки. США тепер самі не готові до своїх пропозицій щодо України, зроблених в Анкориджі. Росія не бачить ніякого "райдужного майбутнього" в економічних відносинах зі США,

– скрушно висловився Лавров.

Слова Лаврова дуже цікаві, бо Росія після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці постійно апелювала до "духу Анкориджа". Тепер же риторика змінилася.