Как безопасно занимать деньги в долг?

Передача средств в долг требует не только доверия, но и надлежащего документального подтверждения, сообщает Министерство юстиции Украины. Для этого заключается договор займа – сделка, по которому одна сторона передает другой деньги или вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть такую же сумму или эквивалентное количество и качество вещей.

Договор займа считается заключенным с момента фактической передачи средств или вещей. Если сумма займа превышает установленный законом порог или заимодателем является юридическое лицо, договор обязательно заключается в письменной форме. В то же время законодательство не требует обязательного нотариального удостоверения, хотя стороны могут сделать это по собственному желанию.

Подтверждением заключения договора и факта передачи средств может служить расписка заемщика. В ней целесообразно указать данные сторон, сумму или предмет займа, сроки и порядок возврата, а также возможные последствия нарушения обязательств.

Обратите внимание! Договор займа может быть как процентным, так и беспроцентным – в зависимости от условий и сторон сделки. В случае просрочки возврата долга заемщик несет ответственность, предусмотренную законодательством, а заимодатель имеет право требовать досрочного возврата средств и возмещения убытков.

