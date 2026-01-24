Як безпечно позичати гроші?

Передача коштів у борг потребує не лише довіри, а й належного документального підтвердження, повідомляє Міністерство юстиції України. Для цього укладається договір позики – правочин, за яким одна сторона передає іншій гроші або речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути таку ж суму або еквівалентну кількість і якість речей.

Договір позики вважається укладеним з моменту фактичної передачі коштів або речей. Якщо сума позики перевищує встановлений законом поріг або позикодавцем є юридична особа, договір обов'язково укладається у письмовій формі. Водночас законодавство не вимагає обов'язкового нотаріального посвідчення, хоча сторони можуть зробити це за власним бажанням.

Підтвердженням укладення договору та факту передання коштів може слугувати розписка позичальника. У ній доцільно зазначити дані сторін, суму або предмет позики, строки та порядок повернення, а також можливі наслідки порушення зобов'язань.

Зверніть увагу! Договір позики може бути як процентним, так і безпроцентним – залежно від умов і сторін правочину. У разі прострочення повернення боргу позичальник несе відповідальність, передбачену законодавством, а позикодавець має право вимагати дострокового повернення коштів і відшкодування збитків.

