Кто несет ответственность за травмы из-за падения на льду?

Зимняя погода с гололедом и снегом существенно повышает риск падений и травмирования пешеходов, особенно на плохо убранных тротуарах и придомовых территориях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции эксперты разъяснили, как действовать в случае травмы и кто несет ответственность.

Прежде всего следует вызвать экстренную медицинскую помощь, чтобы получить лечение и одновременно официально зафиксировать факт повреждения. Важно, чтобы в медицинских документах были указаны обстоятельства получения травмы. Также необходимо сохранять все справки, выводы врачей и чеки, связанные с лечением, – они могут понадобиться для возмещения расходов.

Важно! Для подтверждения ненадлежащего содержания территории стоит собрать доказательства. В частности, целесообразно записать контакты свидетелей, сделать фото или видео места падения с ориентирами, зафиксировать лед, снег, отсутствие посыпки или ограждений, а также выяснить, есть ли поблизости камеры видеонаблюдения.

Ответственность за уборку снега и льда возлагается на владельца или балансодержателя территории. За дороги и тротуары отвечают дорожно-эксплуатационные службы, за придомовые территории – управляющие компании или ОСМД, а за частные участки и здания – их владельцы. Нарушение правил содержания территорий влечет за собой административную ответственность: штрафы для граждан составляют от 340 до 1360 гривен, для должностных лиц и предпринимателей – от 850 до 1700 гривен.

Помните! У Координационном центре по предоставлению бесплатной юридической помощи отметили, что после сбора доказательств пострадавшее лицо может обратиться к ответственному владельцу или балансодержателю с требованием возместить материальный и, при необходимости, моральный ущерб. Если договориться не удается, спор решается в судебном порядке. А чтобы выяснить, кто именно отвечает за конкретный участок, можно подать информационный запрос в органы местного самоуправления.

