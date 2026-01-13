Хто несе відповідальність за травми через падіння на льоду?
Зимова погода з ожеледицею та снігом істотно підвищує ризик падінь і травмування пішоходів, особливо на погано прибраних тротуарах і прибудинкових територіях, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції експерти роз'яснили, як діяти у разі травми та хто несе відповідальність.
Насамперед слід викликати екстрену медичну допомогу, щоб отримати лікування і водночас офіційно зафіксувати факт ушкодження. Важливо, аби в медичних документах були зазначені обставини отримання травми. Також необхідно зберігати всі довідки, висновки лікарів і чеки, пов'язані з лікуванням, – вони можуть знадобитися для відшкодування витрат.
Важливо! Для підтвердження неналежного утримання території варто зібрати докази. Зокрема, доцільно записати контакти свідків, зробити фото або відео місця падіння з орієнтирами, зафіксувати лід, сніг, відсутність посипання чи огороджень, а також з'ясувати, чи є поблизу камери відеоспостереження.
Відповідальність за прибирання снігу та льоду покладається на власника або балансоутримувача території. За дороги й тротуари відповідають шляхово-експлуатаційні служби, за прибудинкові території – керуючі компанії або ОСББ, а за приватні ділянки й будівлі – їхні власники. Порушення правил утримання територій тягне за собою адміністративну відповідальність: штрафи для громадян становлять від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб і підприємців – від 850 до 1700 гривень.
Пам'ятайте! У Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги зазначили, що після збору доказів постраждала особа може звернутися до відповідального власника чи балансоутримувача з вимогою відшкодувати матеріальну та, за потреби, моральну шкоду. Якщо домовитися не вдається, спір вирішується в судовому порядку. А щоб з'ясувати, хто саме відповідає за конкретну ділянку, можна подати інформаційний запит до органів місцевого самоврядування.
