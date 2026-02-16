Почему украинка-ВПЛ должна вернуть помощь государству?

О том, сколько денег должна вернуть украинка и почему, говорится в материале "Судебно-юридической газеты".

Смотрите также Лучше посидеть дома: как украинцам в США избежать задержаний ICE

Так, суд Харькова рассмотрел дело, по которому внутренне перемещенное лицо выехало за границу, но продолжало получать государственную помощь.

Женщине насчитали 2 тысячи гривен ежемесячной помощи на проживание, которые она имела даже впоследствии, не сообщив соответствующие службы о пребывании за рубежом.

По решению суда украинка должна компенсировать средства, которые ей зачислили без правовых оснований. Кроме того, женщина должна вернуть не только 6 тысяч полученной помощи, но и заплатить плюс 3 тысячи гривен за судебный сбор.

В чем суть дела?

Харьковское управление соцзащиты обратилось в суд, чтобы вернуть деньги, которые выплатили переселенцы безосновательно.

Еще 5 октября 2022 года женщина получила справку ВПЛ и оформила пособие на проживание. Однако по информации Государственной пограничной службы, выехала за границу через пропускной пункт "Ягодин" 19 ноября 2024 года. Поэтому выплаты должны были прекратить с 1 января 2025 года, поскольку нарушено главное основание для этой помощи.

Однако в период с 1 января по 31 марта 2025 года женщина продолжала получать деньги. Соцзащита признала их переплатой и потребовала добровольного возврата.

Заметьте! Сначала соцзащита судилась на возврат 60 тысяч гривен. Как оказалось, это техническая ошибка, поэтому все-таки сумма вопроса – 6 тысяч гривен.

Ответчица не появилась в суде, не подала отзыв, поэтому суд принял заочное решение по следующим правовым нормам:

порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

статьи 1212, 1215 Гражданского кодекса Украины;

нормы ГПК Украины относительно заочного производства.

По решению суда иск соцзащиты удовлетворили.

Что известно о помощи на проживание для ВПЛ?

У Министерстве развития общин и территорий работают над новым проектом. Людям, которые нуждаются в жилье, будут предоставлять его на базе имеющейся, но незаселенной недвижимости.

Важно! Перед тем, как заселить ВПЛ в предложенный государством объект, его должны проверить на принадлежность жилищных условий.

Цель проекта:

определить, как использовать свободные здания для жилья;

создать основу для инвестирования в доступное и устойчивое жилье;

поддержать внутренне перемещенных лиц и уязвимые группы населения.

Расселить переселенцев могут в пустых жилых домах, незаселенных общежитиях, админзданиях, которые сейчас не используют, а также – в квартирах и домах, где нет наследников.

Жилищный кризис в Украине требует быстрых и одновременно устойчивых решений. Системный подход к выявлению и переоборудованию объектов недвижимости позволяет не только поддержать национальную жилищную реформу, но и предложить практические, основанные на данных решения для создания доступного жилья,

– отметил директор программы Европа и Ближний Восток, Наврозидис Панагиотис.

В частности он отметил, что модель Украины впоследствии может стать актуальным примером для мира. Ведь такое решение поможет качественно решить ситуацию с переселенцами и свободной недвижимостью.

Пилот проекта запускают на Киевщине, Полтавщине, Ивано-Франковщине. Если идея будет успешной – ее распространят на всю Украину.

Что известно о правовых особенностях для украинцев за рубежом?

Ранее сообщалось, чтобы оформить доверенность за границей, которую можно будет использовать в Украине, гражданам надо обращаться в консульство или к иностранному нотариусу.

Однако первый вариант проще, ведь не требует дополнительного перевода и апостиля.

В то же время апостиль "не поможет" со всеми документами. Есть разновидности бумаг, на которых штамп ставить нельзя.