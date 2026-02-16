Чому українка-ВПО має повернути допомогу державі?

Про те, скільки грошей має повернути українка та чому, йдеться в матеріалі "Судово-юридичної газети".

Так, суд Харкова розглянув справу, за якою внутрішньо переміщена особа виїхала за кордон, але продовжувала отримувати державну допомогу.

Жінці нарахували 2 тисячі гривень щомісячної допомоги на проживання, які вона мала навіть згодом, не повідомивши відповідні служби про перебування за кордоном.

За рішенням суду українка має компенсувати кошти, які їй зарахували без правових підстав. Окрім того, жінка має повернути не лише 6 тисяч отриманої допомоги, а й заплатити плюс 3 тисячі гривень за судовий збір.

У чому суть справи?

Харківське управління соцзахисту звернулося до суду, щоб повернути гроші, які виплатили переселенці безпідставно.

Ще 5 жовтня 2022 року жінка отримала довідку ВПО та оформила допомогу на проживання. Однак за інформацією Державної прикордонної служби, виїхала за кордон через пропускний пункт "Ягодин" 19 листопада 2024 року. Тому виплати мали припинити з 1 січня 2025 року, оскільки порушена головна підстава для цієї допомоги.

Проте в період з 1 січня по 31 березня 2025 року жінка продовжувала отримувати гроші. Соцзахист визнав їх переплатою і вимагав добровільного повернення.

Зауважте! Спочатку соцзахист позивався на повернення 60 тисяч гривень. Як виявилося, це технічна помилка, тож усе-таки сума питання – 6 тисяч гривень.

Відповідачка не з'явилася в суді, не подала відзив, тож суд ухвалив заочне рішення за такими правовими нормами:

порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

статті 1212, 1215 Цивільного кодексу України;

норми ЦПК України щодо заочного провадження.

За рішенням суду позов соцзахисту задовольнили.

Що відомо про допомогу на проживання для ВПО?

У Міністерстві розвитку громад і територій працюють над новим проєктом. Людям, які потребують житла, надаватимуть його на базі наявної, але незаселеної нерухомості.

Важливо! Перед тим, як заселити ВПО у запропонований державою об'єкт, його мають перевірити на належність житлових умов.

Мета проєкту:

визначити, як саме використовувати вільні будівлі для житла;

створити основу для інвестування в доступне та стале житло;

підтримати внутрішньо переміщених осіб і вразливі групи населення.

Розселити переселенців можуть у порожніх житлових будинках, незаселених гуртожитках, адмінбудівлях, які нині не використовують, а також – у квартирах та будинках, де немає спадкоємців.

Житлова криза в Україні потребує швидких і водночас сталих рішень. Системний підхід до виявлення та переобладнання об’єктів нерухомості дозволяє не лише підтримати національну житлову реформу, а й запропонувати практичні, засновані на даних рішення для створення доступного житла,

– зазначив директор програми Європа та Близький Схід, Наврозідіс Панагіотіс.

Зокрема він зазначив, що модель України згодом може стати актуальним прикладом для світу. Адже таке рішення допоможе якісно вирішити ситуацію із переселенцями та вільною нерухомістю.

Пілот проєкту запускають на Київщині, Полтавщині, Івано-Франківщині. Якщо ідея буде успішною – її поширять на всю Україну.

Що відомо про правові особливості для українців за кордоном?

Раніше повідомлялося, щоб оформити довіреність за кордоном, яку можна буде використовувати в Україні, громадянам треба звертатися до консульства або іноземного нотаріуса.

Однак перший варіант є простішим, адже не потребує додаткового перекладу та апостилю.

Водночас апостиль "не допоможе" з усіма документами. Є різновиди паперів, на яких штамп ставити не можна.