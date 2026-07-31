Обязан ли работодатель выплатить пособие при увольнении работника

Кодекс законов о труде Украины гарантирует денежное пособие уволенному работнику в нескольких случаях. Для этого применяется статья 44 кодекса, которую работодатели могут трактовать неверно. Об основных проблемах рассказали специалисты Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровской Рады.

Непосредственно в день увольнения работодатель должен выплатить установленный размер выходного пособия, если работника "сократили", компанию закрыли или реорганизовали, либо когда работник законно отказывается от работы. При этом статья предусматривает и другие случаи, когда деньги выплачиваются сразу после уведомления об увольнении.

В таких условиях расчет с работником производится немедленно. Верховный суд отмечает, что невыплата выходного пособия является нарушением трудовых прав работника.

Нормы статьи 44 Кодекса законов о труде применяются и в тех случаях, когда вопрос о выходном пособии не регулируется другим специальным законом.

Однако судьи выделили важный нюанс. Если человека уволили для перевода на другую должность, то фактически он не остался без работы, поэтому права на получение выходного пособия у него нет.

Такая выплата должна предоставляться исключительно для материальной поддержки работника, пока он занимается поиском работы.

Эксперты советуют уточнить три вопроса перед увольнением: есть ли у человека основание для выплаты выходного пособия, каков его размер и возможно ли произвести расчет сразу в день увольнения.

Напомним, даже военное положение не запрещает увольнение работников, но оно должно происходить только на основаниях, предусмотренных законодательством. Работника могут уволить как по его собственному желанию, так и по инициативе работодателя.

Во время военного положения работодатель также может уволить работника, находящегося на больничном или в отпуске. Исключение составляют отпуск в связи с беременностью и родами, а также отпуск по уходу за ребенком до трех лет. При этом датой увольнения считается первый рабочий день после окончания больничного или отпуска.

Общее правило предусматривает, что работник должен предупредить работодателя об увольнении за две недели. Однако закон определяет ряд случаев, когда отрабатывать этот срок не требуется.