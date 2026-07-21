Мать пыталась доказать, что погибший сын не является отцом чужого ребенка

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором женщина оспаривала отцовство своего погибшего сына. Мол, его бывшая жена оформила ребенка на его имя, хотя пара фактически рассталась в 2019 году. Об этом говорится в материалах дела №383/817/24.

Женщина отметила, что ее сын, погибший при защите Украины, состоял в официальном браке. А ребенок у ответчицы родился уже после того, как мужчина был мобилизован в ВСУ. Мать узнала уже после гибели воина, что в акте о рождении он указан в качестве отца ребенка.

Поэтому через суд мать пыталась доказать, что ее сын не знал о наличии ребенка и не может быть его биологическим отцом.

Чтобы выяснить правду, необходимо было провести посмертную молекулярно-генетическую экспертизу. Но бывшая жена не явилась на взятие биологических образцов и причин неявки не объяснила. При этом в суде она призналась, что погибший воин – не биологический отец ее сына.

Что решил Верховный Суд

Судебная практика показывает, что при наличии семейной жизни отцом ребенка можно признать даже мужчину, не имеющего с ней биологической связи. Например, такая норма применяется, когда отец и ребенок длительное время живут вместе.

Даже учет интересов ребенка имеет значение исключительно при наличии признака семейной жизни.

При этом наследники погибшего могут оспаривать отцовство в отношении ребенка, родившегося после смерти. Это возможно, если гражданин при жизни подал нотариусу заявление о непризнании своего отцовства.

При этом такое же право имеют наследники, если человек не знал или не мог знать о том, что указано в качестве отца в акте о рождении.

В данном деле родители имели полное право оспаривать, что их погибший сын не является отцом чужого ребенка. Фактом, свидетельствующим о неправомерности действий матери ребенка, является отсутствие кровного родства с ребенком и неосведомленность лица, указанного в качестве отца ребенка.

Мать ребенка не доказала, что погибший воин знал о рождении ребенка и о том, что его имя будет указано в акте о рождении. Кроме того, мужчина не проживал с бывшей женой и ее сыном, то есть семейных связей между ними де-факто не было.

Верховный Суд вынес решение об исключении имени умершего мужчины из графы "Отец" в записи о рождении ребенка.

Напомним, если мужчина, не состоявший в браке с матерью ребенка, умер, то установить его отцовство можно только через суд. Это необходимо, если в свидетельстве о рождении отец не указан или запись о нем внесена исключительно на основании слов матери. С соответствующим заявлением могут обратиться мать, опекун, лицо, воспитывающее ребенка, или сам ребенок после достижения совершеннолетия.

Такой ребенок может претендовать на социальные выплаты, пенсию в связи с потерей кормильца, единовременное пособие в случае гибели военнослужащего, а также на право на наследство.