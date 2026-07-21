Мати намагалася довести, що загиблий син – не батько чужої дитини

Верховний Суд розглянув справу, де жінка заперечувала батьківство свого загиблого сина. Мовляв, його колишня дружина записала на нього свою дитину, хоча пара фактично розійшлася у 2019 році. Про це йдеться в матеріалах справи №383/817/24.

Жінка зазначила, що її син, який загинув під час захисту України, мав офіційний шлюб. А дитина у відповідачки народилася вже після того, як чоловік мобілізувався до ЗСУ. Мати дізналася вже після загибелі воїна, що в актовому записі про народження він записаний її батьком.

Тому через суд мати намагалася довести, що її син не знав про наявність дитини й не може бути її біологічним батьком.

Аби з'ясувати правду, потрібно було провести посмертну молекулярно-генетичну експертизу. Але колишня дружина не з'явилася на відбір біозразків і причин неявки не пояснила. При цьому в суді вона зізналася, що загиблий воїн – це не біологічний батько її сина.

Що вирішив Верховний Суд

Судова практика показує, що за наявності сімейного життя батьком дитини можна записати й чоловіка, який не має з нею біологічного зв'язку. Наприклад, така норма застосовується, коли батько й дитина тривалий час живуть разом.

Навіть урахування інтересів дитини має значення винятково за наявності ознаки сімейного життя.

При цьому спадкоємці загиблого можуть оскаржувати батьківство на дитину, яка народилася після смерті. Це можливо, якщо громадянин за життя подав до нотаріуса заяву про невизнання свого батьківства.

При цьому таке ж право мають спадкоємці, якщо людина не знала чи не могла знати про те, що записана батьком в актовому записі про народження.

У цій справі батьки мали повне право оскаржувати, що їхній загиблий син не є батьком чужої дитини. Фактом, який неправомірність дій матері дитини є відсутність кровного споріднення з дитиною та необізнаність особи, яка записана батьком дитини.

Мати дитини не довела, що загиблий воїн знав про народження дитини й про те, що його ім'я буде в актовому записі про народження. Також чоловік не проживав з колишньою дружиною та її сином, тобто сімейних зв'язків між ними не було де-факто.

Верховний Суд виніс рішення про виключення імені померлого чоловіка зі строфи "Батько" в записі про народження дитини.

Нагадаємо, якщо чоловік, який не перебував у шлюбі з матір'ю дитини, помер, то встановити його батьківство можна лише через суд. Це необхідно, якщо у свідоцтві про народження батько не зазначений або запис про нього внесений лише зі слів матері. Із відповідною заявою можуть звернутися мати, опікун, особа, яка виховує дитину, або сама дитина після досягнення повноліття.

Така дитина може претендувати на соціальні виплати, пенсію у зв'язку з втратою годувальника, одноразову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, а також право на спадщину.