Какое наказание может получить преступник, на которого осуществлялось давление?

Согласно законодательству различаются понятия добровольных поступков от тех, которые совершались под принуждением. Если человека удерживали в неволе или угрожали, то считается, что он не мог руководить своими действиями. Об этом пишет Министерство юстиции Украины.

Смотрите также Надо пересмотреть правила применения оружия полицейскими, – Зеленский

В Уголовном кодексе указано, что правонарушением не считается поступок, который человек совершил под физическим или психическим давлением. Например, если преступление было совершено во время лишения свободы, применения насилия или пыток, после угроз смертью или вредом близким или других подобных обстоятельств, то ответственность возлагается на того, кто осуществлял давление.

В таком случае начинает действовать статья 39 Уголовного кодекса.

Лицо не подлежит уголовной ответственности за превышение пределов крайней необходимости, если вследствие сильного душевного волнения, вызванного опасностью, угрожавшей, она не могла оценить соответствие причиненного вреда этой опасности,

– говорит пункт 4 статьи.

Если же хотя бы частичная возможность управлять своими действиями у человека была, то считается, что вред причиняется для предотвращения большей опасности.

В суде важно доказывать факт принуждения, ведь это может быть обстоятельство, смягчающее наказание.

В Министерстве отмечают, что нередко преступления под принуждением люди совершают в условиях оккупации. Против гражданских агрессор может применять пытки, угрозы или другие формы насилия, чтобы они сотрудничали с ними против Украины.

В таких случаях на защиту таких граждан становится закон. Гарантируется, что ответственности за это украинцы не будут нести. Это предусмотрено нормами верховенства права.

Преступления против свободы человека: последние новости