Яке покарння може отримати злочинець, на якого здійснювався тиск?

Згідно з законодавством розрізняються поняття добровільних вчинків від тих, які скоювалися під примусом. Якщо людину утримували в неволі чи погрожували, то вважається, що вона не могла керувати своїми діями. Про це пише Міністерство юстиції України.

Дивіться також Треба переглянути правила застосування зброї поліцейськими, – Зеленський

У Кримінальному кодексі зазначено, що правопорушенням не вважається вчинок, який людина скоїла під фізичним чи психічним тиском. Наприклад, якщо злочин був учинений під час позбавлення волі, застосування насильства чи катувань, після погроз смертю або шкодою близьким чи інших подібних обставин, то відповідальність покладається на того, хто здійснював тиск.

У такому випадку починає діяти стаття 39 Кримінального кодексу.

Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці,

– говрить пункт 4 статті.

Якщо ж хоча б часткова можливість керувати своїми діями в людини була, то вважається, що шкода заподіюється для відвернення більшої небезпеки.

У суді важливо доводити факт примусу, адже це може бути обставина, що пом’якшує покарання.

У Міністерстві зауважують, що нерідко злочини під примусом люди вчиняють в умовах окупації. Проти цивільних агресор може застосовувати тортури, погрози чи інші форми насильства, аби вони співпрацювали з ними проти України.

У таких випадках на захист таких громадян стажє закон. Гарантується, що відповідальності за це українців не нестимуть. Це передбачено нормами верховенства права.

Злочини проти свободи людини: останні новини