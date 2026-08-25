Прокуроры установили чиновников, причастных к депортации украинских детей

В 2022 году из временно оккупированных Донецка и Макеевки похитили детей. Депортация происходила по согласованию с высшим военно-политическим руководством России. Всего таким образом на территорию страны-агрессора вывезли 53 ребенка. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Россияне вывезли тех детей, которые на тот момент воспитывались в трех детских домах. Четверо должностных лиц так называемой "ДНР" руководили операцией непосредственно на оккупированных территориях.

К преступлениям, по версии следствия, может быть причастен министр здравоохранения непризнанной республики Дмитрий Гарцев. Его работа заключалась в административном оформлении "эвакуации". За непосредственную перевозку, передачу документов и дальнейшее устройство похищенных детей отвечала глава оккупационной "Государственной службы по делам семьи и детей" Светлана Майборода.

Также к похищению детей причастны руководители детских домов – Вячеслав Высягин и Виктор Гончаров. Они самостоятельно собирали и перевозили несовершеннолетних украинцев в Ростов-на-Дону.

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Далее детей перевозили самолетом специального летного отряда. В Московской области похищенных детей начали максимально русифицировать. В частности, им сразу же предоставили гражданство и оформили несовершеннолетних в российские семьи.

Анкеты детей быстро появились на портале по усыновлению. Известно, что 28 из них передали под опеку россиянам. До сих пор ни один ребенок из этой группы не возвращен в Украину. Фактически всю свою сознательную жизнь они находятся на территории страны-агрессора,

– отметил Руслан Кравченко.

Попытка окончательно разорвать связь этих детей с родным домом – это часть целенаправленной государственной политики русификации и усиления агрессии против Украины.

Россия целенаправленно вывезла из "ДНР" украинских детей: видео

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрениях Дмитрию Гарцеву, Светлане Майбороде, Вячеславу Высягину и Виктору Гончарову. Своими действиями они могли нарушить законы и обычаи войны. Удалось задокументировать все решения должностных лиц, приказы, проведенные совещания, передачу документов и весь маршрут депортации детей.

Генеральный прокурор напомнил, что подозрение – это лишь первый шаг к привлечению к ответственности. При этом наказать их можно в любой момент, ведь военные преступления не имеют срока давности. Это прямо прописано в статье 49 Уголовного кодекса Украины и в статье 29 Римского статута Международного уголовного суда.

ООН требует от России возвращения похищенных детей

В конце 2025 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от России немедленно, безопасно и безоговорочно вернуть всех украинских детей, которых незаконно депортировали или принудительно переместили. Документ также требует от России прекратить разлучение детей с семьями, смену их гражданства, усыновление и передачу в приемные семьи.

За резолюцию проголосовали 91 страна, 12 выступили против, а 57 воздержались. Среди тех, кто голосовал против, – Россия, Беларусь, Иран, Куба и КНДР. На тот момент было известно о примерно 20 тысячах похищенных украинских детей. Более 1 870 уже удалось вернуть домой.