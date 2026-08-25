Прокурори встановили причетних до депортації українських дітей посадовців

У 2022 році з тимчасово окупованих Донецька та Макіївки викрали дітей. Депортація відбувалася згідно з погодженням вищого військово-політичного керівництва Росію. Усього таким чином на територію країни-агресорки вивезли 53 дітей. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Росіяни вивезли тих дітей, які на той момент виховувалися в трьох будинках дитини. Четверо посадовців так званої "ДНР" керували операцією безпосередньо на окупованих територіях.

До злочинів, за версією слідства, може бути причетний міністр охорони здоров'я невизнаної республіки Дмитро Гарцев. Його робота полягала в адміністративному оформленні "евакуації". За безпосереднє перевезення, передання документів і подальше влаштування викрадених дітей відповідала очільниця окупаційної "Державної служби у справах сім'ї та дітей" Світлана Майборода.

Також до викрадення дітей доклали руку керівники будинків дитини – В’ячеслав Висягін і Віктор Гончаров. Вони самостійно зібрали та перевозили неповнолітніх українців до Ростова-на-Дону.

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Далі дітей перевозили літаком спеціального льотного загону. У Московській області викрадених дітей почали максимально зросійщувати. Зокрема, їм одразу ж надали громадянство та оформили неповнолітніх у російські сім'ї.

Анкети дітей швидко з’явилися на порталі з усиновлення. Відомо, що 28 із них віддали під опіку росіянам. Досі жодна дитина з цієї групи не повернута до України. Фактично все своє свідоме життя вони перебувають на території країни-агресора,

– зазначив Руслан Кравченко.

Спроба остаточно розірвати зв'язок цих дітей з рідним домом – це частина цілеспрямованої державної політики русифікації та посилення агресії проти України.

Росія цілеспрямовано вивезла з "ДНР" українських дітей: відео

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозри Дмитру Гарцеву, Світлані Майбороді, В’ячеславу Висягіну та Віктору Гончарову. Своїми діями вони могли порушити закони та звичаї війни. Вдалося задокументувати всі рішення посадовців, накази, проведені наради, передачу документів і весь маршрут депортації дітей.

Генпрокурор нагадав, що підозра – це лише перший крок для притягнення до відповідальності. І при цьому покарати їх можна в будь-який момент, адже воєнні злочини не мають строків давності. Це прямо прописано в статті 49 Кримінального кодексу України та в статті 29 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

ООН вимагає від Росії повернення викрадених дітей

Наприкінці 2025 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії негайно, безпечно та безумовно повернути всіх українських дітей, яких незаконно депортували або примусово перемістили. Документ також вимагає від Росії припинити розлучення дітей із родинами, зміну їхнього громадянства, усиновлення та передачу в прийомні сім'ї.

За резолюцію проголосувала 91 країна, 12 були проти, а 57 утрималися. Серед тих, хто голосував проти, — Росія, Білорусь, Іран, Куба та КНДР. На той час було відомо про близько 20 тисяч викрадених українських дітей. Понад 1 870 уже вдалося повернути додому.