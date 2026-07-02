В армию мобилизовали тяжелобольного мужчину: вопиющий случай

Не успели пользователи интернета оправиться от скандала с издевательствами над бойцами в полку "Скала", как Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец уже комментирует новый скандал. О халатности, в частности при проведении ВЛК, рассказал Дмитрий Лубинец на пресс-конференции, приуроченной к четвертой годовщине пребывания в должности, передает 24 Канал.

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Стало известно, что на службу привлекли мужчину в критическом состоянии, страдающего опасными инфекциями. Более того, его поставили работать в пищеблоке. Нарушение безопасности выявили во время визита представителей омбудсмена на один из военных полигонов.

У мужчины есть все документы, подтверждающие наличие у него ВИЧ-инфекции третьей стадии, сифилиса, вирусного гепатита и гнойного сепсиса. Несмотря на этот комплекс опасных заболеваний, ВЛК разрешила мобилизовать гражданина.

И все было бы не так трагично, если бы военное командование не поставило мужчину в суточный наряд на кухне полигона. Солдат самостоятельно пытался доказать, что его состояние опасно для окружающих, и хотел отказаться от работы на кухне. При этом о своих заболеваниях он предупреждал командиров каждое утро, говоря, что ему запрещено прикасаться к общим вещам и продуктам, чтобы не распространить инфекцию.

Но, как и следовало ожидать, руководство не реагировало на призывы военнослужащего. Проблема даже не в командирах, а в действиях медицинской комиссии, которая проигнорировала диагнозы и признала мужчину годным.

Представители Омбудсмена проверили документы на наличие возможных ошибок. Результат удивил – мужчину признали "полностью здоровым". Таким образом, комиссия нарушила приказы Министерства обороны Украины о перечне заболеваний, при которых можно или нельзя мобилизовать.

Из-за этого откровенного игнорирования анализов, документов и признаков заболевания врачи и командование фактически подвергли опасности заражения весь личный состав, который находился и питался на полигоне.

Офис омбудсмена пришел к выводу, что ТЦК и ВЛК уделяют больше внимания численности военнослужащих, чем безопасности. Информация об этом случае была передана в правоохранительные органы и в Государственное бюро расследований.

Поэтому Дмитрий Лубинец отметил, что в рамках реформы мобилизации Министерство обороны должно сделать все возможное, чтобы отказаться от количественных показателей проведения мобилизации. Вместо этого мотивировать людей к службе можно другими способами, в частности деньгами.

Что стоит знать о ВЛК?

Периодичность прохождения военно-врачебной комиссии зависит от статуса человека и обстоятельств. Для большинства военнообязанных заключение ВЛК во время военного положения действует один год. По истечении этого срока или при наличии изменений в состоянии здоровья человека могут направить на повторный медицинский осмотр, чтобы проверить актуальность его годности к службе.

Обязательный медосмотр касается лиц, направляемых ТЦК, граждан, вступающих на воинский учет, призывников, военнообязанных, резервистов, кандидатов на военную службу, а также военнослужащих в случаях, определенных законодательством. Направление в ВЛК оформляется в установленном порядке.

Если человек не согласен с заключением военно-врачебной комиссии, он имеет право потребовать его пересмотра. Сначала решение можно обжаловать в вышестоящей комиссии, подав заявление и медицинские документы, а если это не поможет – обратиться в административный суд.