До війська мобілізували тяжкохворого чоловіка: кричущий випадок

Не встигли користувачі інтернету оговтатися від скандалу зі знущаннями з бійців у полку "Скеля", так Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець вже коментує новий скандал. Про недбалість, зокрема під час проведення ВЛК, розповів Дмитро Лубінець на пресконференції до четвертої річниці перебування на посаді, передає 24 Канал.

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Стало відомо, що до служби залучили чоловіка в критичному стані, який має небезпечні інфекції. Ба більше, його поставили працювати в харчоблоці. Порушення безпеки виявили під час візиту представників Омбудсмана до одного з військових полігонів.

Чоловік має всі документи, які підтверджують в нього наявність ВІЛ-інфекції третьої стадії, сифіліс, вірусний гепатит і гнійний сепсис. Попри цей комплекс небезпечних хвороб ВЛК дозволила мобілізувати громадянина.

І все було б менш трагічно, якби військове командування не поставило чоловіка в добовий наряд на кухні полігону. Службовець самостійно намагався довести, що його стан небезпечний для оточення й хотів відмовитися від роботи на кухні. При чому про хвороби він попереджав командирів щоранку, говоривши, що йому заборонено торкатися до спільних речей та продуктів, щоб не рознести інфекцію.

Але очікувано, що керівництво не реагувало на заклики військового. Проблема навіть не в командирах, в діях медичної комісії, яка проігнорувала діагнози й визнала чоловіка придатним.

Представники Омбудсмана перевірили документи на можливі помилки. Результат здивував – чоловіка визнали "повністю здоровим". Таким чином комісія порушила накази Міністерства оборони України про перелік хвороб з якими можна, чи не можна мобілізувати.

Через це відверте ігнорування аналізів, документів і маркерів захворювання лікарі та командування фактично наразило на небезпеку зараження весь особовий склад, який перебував і харчувався на полігоні.

Офіс Омбудсмана зробив висновки про те, що ТЦК і ВЛК більше надають перевагу кількості військових, ніж безпеці. Інформацію про цей випадок передали до правоохоронних органів і до Державного бюро розслідувань.

Тому Дмитро Лубінець зауважив, що в межах реформи мобілізації Міністерство оборони має зробити все можливе, щоб відмовитися від кількісних показників проведення мобілізації. Натомість мотивувати людей до служби можна іншими шляхами, зокрема грошима.

Що варто знати про ВЛК?

Періодичність проходження військово-лікарської комісії залежить від статусу людини та обставин. Для більшості військовозобов'язаних висновок ВЛК під час воєнного стану є чинним один рік. Після закінчення цього строку або за наявності змін у стані здоров'я людину можуть направити на повторний медичний огляд, щоб перевірити актуальність її придатності до служби.

Обов'язковий медогляд стосується людей, яких направляють ТЦК, громадян, які стають на військовий облік, призовників, військовозобов'язаних, резервістів, кандидатів на військову службу, а також військовослужбовців у випадках, визначених законодавством. Направлення на ВЛК оформлюється за встановленою процедурою.

Якщо людина не погоджується з висновком військово-лікарської комісії, вона має право вимагати його перегляду. Спочатку рішення можна оскаржити у вищій комісії, подавши заяву та медичні документи, а якщо це не допоможе – звернутися до адміністративного суду.