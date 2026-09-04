Верховный Суд разъяснил, когда гражданская супруга погибшего военного не имеет права на выплату компенсации

Верховный Суд вынес решение о правовых основаниях для назначения выплаты после гибели военнослужащего. Постановление Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по делу №240/4561/25 разъяснило, какую роль играет законодательство, действовавшее именно на момент гибели военнослужащего.

Женщина через суд пыталась обязать Министерство обороны Украины повторно рассмотреть заявление о назначении и выплате единовременной денежной помощи после того, как ее гражданский супруг погиб в результате боевых действий. У нее было решение суда о том, что она проживала с военнослужащим одной семьей без регистрации брака. То есть теоретически право на получение компенсации у нее было.

Суды удовлетворили иск, аргументируя это тем, что факт проживания женщины с погибшим военнослужащим доказан судом. Поэтому Минобороны должно было учитывать ее как члена семьи и выплатить ей часть денежной помощи.

В то же время ведомство заявило, что судьи сослались на неправильное применение норм материального и процессуального права. Мол, решение должно было приниматься с учетом действующего законодательства, что действовало на дату смерти военнослужащего, указанную в свидетельстве о смерти.

В результате Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций, которые позволяли гражданской супруге получать государственные выплаты в связи с гибелью военнослужащего.

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Ключевым аргументом суда стало то, что правовые основания для назначения выплаты действительно возникают именно в день гибели защитника. Поэтому даже расширение круга получателей за счет новых категорий лиц после этой даты уменьшает долю тех, кто уже имел законное право на компенсацию.

Решение суда

Верховный Суд подчеркнул, что женщина смогла подтвердить лишь факт проживания одной семьей, то есть бытовые обстоятельства. Это не придает юридического статуса супругов в соответствии с Семейным кодексом Украины и не изменяет исчерпывающий перечень получателей социальной помощи.

Хотя законодатели позже приняли Закон № 3515-IX и включили гражданских партнеров в перечень лиц, имеющих право на помощь, эта норма не имеет обратной силы. Она касается только тех случаев, когда военнослужащий погиб уже после вступления в силу нового закона.

Единственное исключение для выплат

В то же время гражданский супруг или супруга все же могут претендовать на государственные средства, если докажут статус иждивенца. Для этого необходимо предоставить доказательства пребывания на полном иждивении погибшего и наличия права на пенсию в случае потери кормильца.

Напомним, что размер единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих в Украине составляет 15 миллионов гривен, которые распределяются равными долями между всеми подтвержденными получателями. Напомним, ранее мы рассказывали о порядке оформления документов для получения государственных социальных выплат ветеранам и их родным.

В 2025 году для семей погибших воинов изменили правила выплат. Так, из 15 миллионов гривен три миллиона выплачиваются немедленно, а остальная часть – поэтапно в течение 80 месяцев.