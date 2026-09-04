Верховний Суд пояснив, коли цивільна дружина загиблого військового не має права на виплату компенсації

Верховний Суд виніс рішення про правові підстави для призначення виплати після загибелі військового. Постанова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду в справі №240/4561/25 пояснила, яку роль грає законодавство, що було чинне саме на момент загибелі воїна.

Жінка через суд намагалася зобов'язати Міністерство оборони України повторно розглянути заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги, після того, як її цивільний чоловік загинув унаслідок бойових дій. Вона мала рішення суду про те, що проживала з воїном однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Тобто теоретично право на отримання компенсації вона мала.

Суди задовольнили позов, аргументуючи, що факт проживання жінки з загиблим військовослужбовцем доведений судом. Тому Міноборони мали враховувати її як членкиню родини й виплатити їй частину грошової допомоги.

Водночас відомство заявило, що судді посилалися на неправильне застосування норм матеріального та процесуального права. Мовляв, рішення мало б ухвалюватися з огляду на актуальне законодавство, що діяло в дату смерті військовослужбовця, що зазначена у свідоцтві про смерть.

У результаті Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, які дозволяли цивільній дружині отримувати державні виплати через загибель воїна.

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Ключовим аргументом суду стало те, що правові підстави для призначення виплати дійсно виникають саме в день загибелі захисника. Тож навіть розширення кола отримувачів новими категоріями осіб після цієї дати зменшує частки тих, хто вже мав законне право на компенсацію.

Рішення суду

Верховний Суд наголосив, що жінка змогла підтвердити лише факт проживання однією сім'єю, тобто побутові обставини. Воно не надає юридичного статусу подружжя відповідно до Сімейного кодексу України та не змінює вичерпний перелік отримувачів соціальної допомоги.

Хоча законодавці пізніше ухвалили Закон №3515-IX і внесли цивільних партнерів до переліку осіб із правом на допомогу, ця норма не має зворотної дії в часі. Вона стосується лише тих випадків, коли військовий загинув вже після набрання чинності новим законом.

Єдиний виняток для виплат

Водночас цивільні чоловік або дружина все ж можуть претендувати на державні кошти, якщо доведуть статус утриманця. Для цього необхідно надати докази перебування на повному утриманні загиблого та наявності права на пенсію у разі втрати годувальника.

Нагадаємо, що розмір одноразової грошової допомоги родинам загиблих військовослужбовців в Україні становить 15 мільйонів гривень, які розподіляються рівними частками між усіма підтвердженими отримувачами. Нагадаємо, раніше ми розповідали про порядок оформлення документів для державних соціальних виплат ветеранам та їхнім рідним.

У 2025 році родинам загиблих воїнів змінили правила виплат. Так із 15 мільйонів гривень три мільйони виплачуються негайно, а решта – поетапно протягом 80 місяців.