Русский язык ни за что не исчезнет из повседневного обихода украинцев. Это неудивительно, ведь украинцы годами пользовались этим языком. Многие граждане не откажутся от нее. И хотя на государственном уровне существуют законы, прямо требующие использования украинского языка во многих сферах, конфликты на этой почве все же возникают.

Почему языковой вопрос до сих пор актуален

Статья 10 Конституции четко регламентирует, что государственным языком в Украине является украинский. Развитие гарантировано всем языкам национальных меньшинств. В том числе и русскому. Однако своеобразное "разделение" украинцев, которое существует лишь из-за враждебных нарративов о "русскоязычном и украиноязычном населении", до сих пор провоцирует конфликты. Эти вопросы обсуждают представители Офиса Уполномоченного по защите государственного языка на встречах с общественностью. "24 Канал" пообщался с одной из таких должностных лиц – Елизаветой Сачурой.

Она посещает общины и рассказывает о практических аспектах соблюдения языкового законодательства. Она обсуждает с людьми вызовы и проблемные вопросы функционирования языка в публичном пространстве и сфере услуг.

По словам представительницы Офиса Уполномоченного по защите государственного языка, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" уже в своем названии содержит функцию – он защищает государственный язык. Но запрет на использование какого-либо другого языка он не устанавливает. При этом нельзя предоставлять преимущественные права меньшинству. Особенно когда речь идет о том языке, на котором российские войска отдают приказы уничтожать Украину.

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Елизавета Сачура Представительница Офиса Уполномоченного по защите государственного языка Верховная Рада уже приняла несколько законов, в которых выделила страну-агрессора и отнесла Россию к тем странам, язык которых не должен использоваться в публичном пространстве.

По словам Елизаветы, нарративы о делении украинцев на украино- и русскоязычных также появились благодаря вражеской пропаганде. Она объясняет, что это – политический конструкт, который враг использует в борьбе против украинцев. Нам следует помнить, что этого деления, из-за которого возникло уже немало конфликтов, на самом деле не существует.



Елизавета Сачура рассказала о правовых аспектах языкового законодательства / Фото 24 Канала

Дети наиболее уязвимы в языковом вопросе

Дети сталкиваются с русским языком в сети и в повседневной жизни. Но в образовательной среде они должны говорить на украинском, в соответствии с законом. Елизавета Сачура говорит, что сейчас требование касается только проведения уроков на государственном языке. При этом за его пределами дети продолжают общаться на удобном для них русском языке. Учителя разводят руками, а директора не вводят местные правила, ведь общего требования об использовании украинского языка на переменах нет.

Офис Уполномоченного по защите государственного языка по этому поводу имеет однозначное мнение. Образовательное пространство – это все, что происходит на территории школы. Дети должны питаться, ходить на перемены. Но ведь они и дома так делают, верно? Они же так поступают между уроками. И не считать, что это является общим образовательным процессом – ну, это, пожалуй, самообман,

– рассказала представительница.

Елизавета добавляет, что закон действительно не может регулировать частную и религиозную сферы. Общение вне уроков люди считают именно частным общением. Поэтому такая проблема, как языковые конфликты, и может возникать в школах.

Напомним, недавно украинская учительница чешского языка Наталья рассказала в соцсетях, что принципиально не преподает на русском и работает только с украинцами. Поводом послужила переписка с женщиной, которая написала ей на русском и хотела записаться на занятия сама или отдать туда ребенка. После уточнения, что она украинка и считает, что язык общения не определяет национальность, педагог объяснила, что все равно не будет преподавать на русском. При этом сама учительница отметила, что в быту говорит по-русски, но не умеет объяснять филологические термины на русском языке.

Однако, как рассказала представительница языкового омбудсмена, в Раде уже инициирован закон, который будет регулировать язык образовательной среды, то есть в целом на территории школы. Параллельно объединяются родители детей, которые сталкиваются с травлей со стороны сверстников из-за использования украинского языка.

Так, на сайте Кабинета министров появилась петиция о внесении изменений в Закон "Об образовании", которые защищали бы детей от буллинга из-за использования украинского языка.

Проблема уже дошла до того, что отец-защитник был вынужден перевезти жену с тремя детьми в Закарпатье, потому что в Днепре у него не осталось никаких аргументов, чтобы защитить своих детей от травы. В правовом поле мы не можем защитить этих детей. Потому что для того, чтобы защитить, к нам должна поступить жалоба,

– отметила Елизавета Сачура.

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Чиновница обратила внимание на еще одну проблему, связанную с просмотром детьми русскоязычного контента. Если ребенок потребляет контент на русском языке, то вражеские спецслужбы своими способами могут выявить наиболее уязвимых детей и завербовать их для совершения диверсий и нападений. Таким образом, несовершеннолетние становятся инструментом манипуляций со стороны россиян с целью ведения войны. И если родители этого не осознают и не следят за тем, какой контент потребляют дети, то подростки могут легко попасть под влияние врага.

Представители Уполномоченного по защите государственного языка выступают в общинах / Фото 24 Канала

Как правильно реагировать на использование русского языка

Офис Уполномоченного по защите государственного языка предоставил разъяснения о том, как реагировать, когда к вам обращаются на русском языке. По закону по умолчанию обслуживание осуществляется на государственном языке. Если собеседник обращается на враждебном языке, каждый из нас имеет право сказать : "Я, как гражданин Украины, обязан знать и владеть государственным языком и могу не отвечать на русском".

Офис советует: спокойно попросите : "Прошу обслуживать меня на государственном языке". Если не реагируют – уточните правовое основание: "В соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык".

Зафиксируйте нарушение. Запишите дату, время, адрес, название заведения, имя или другие данные работника, суть нарушения. По возможности – сделайте фото- и видеофиксацию в рамках закона. Попросите позвать руководителя и повторите требование об обслуживании на украинском языке.

Защищайте свое право на получение услуги на украинском языке, а не пытайтесь регулировать частное общение других людей.