Русский язык ни за что не исчезнет из повседневного обихода украинцев. Это неудивительно, ведь украинцы годами пользовались этим языком. Многие граждане не откажутся от нее. И хотя на государственном уровне существуют законы, прямо требующие использования украинского языка во многих сферах, конфликты на этой почве все же возникают.

Статья 10 Конституции четко регламентирует, что государственным языком в Украине является украинский. Развитие гарантировано всем языкам национальных меньшинств. В том числе и русскому. Однако своеобразное "разделение" украинцев, которое существует лишь из-за враждебных нарративов о "русскоязычном и украиноязычном населении", до сих пор провоцирует конфликты. Эти вопросы обсуждают представители Офиса Уполномоченного по защите государственного языка на встречах с общественностью. "24 Канал" пообщался с одной из таких должностных лиц – Елизаветой Сачурой.

Она посещает общины и рассказывает о практических аспектах соблюдения языкового законодательства. Она обсуждает с людьми вызовы и проблемные вопросы функционирования языка в публичном пространстве и сфере услуг.

По словам представительницы Офиса Уполномоченного по защите государственного языка, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" уже в своем названии содержит функцию – он защищает государственный язык. Но запрет на использование какого-либо другого языка он не устанавливает. При этом нельзя предоставлять преимущественные права меньшинству. Особенно когда речь идет о том языке, на котором российские войска отдают приказы уничтожать Украину.

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Елизавета Сачура

Представительница Офиса Уполномоченного по защите государственного языка

Верховная Рада уже приняла несколько законов, в которых выделила страну-агрессора и отнесла Россию к тем странам, язык которых не должен использоваться в публичном пространстве.

По словам Елизаветы, нарративы о делении украинцев на украино- и русскоязычных также появились благодаря вражеской пропаганде. Она объясняет, что это – политический конструкт, который враг использует в борьбе против украинцев. Нам следует помнить, что этого деления, из-за которого возникло уже немало конфликтов, на самом деле не существует.

Елизавета Сачура
Елизавета Сачура рассказала о правовых аспектах языкового законодательства / Фото 24 Канала

Дети сталкиваются с русским языком в сети и в повседневной жизни. Но в образовательной среде они должны говорить на украинском, в соответствии с законом. Елизавета Сачура говорит, что сейчас требование касается только проведения уроков на государственном языке. При этом за его пределами дети продолжают общаться на удобном для них русском языке. Учителя разводят руками, а директора не вводят местные правила, ведь общего требования об использовании украинского языка на переменах нет.

Офис Уполномоченного по защите государственного языка по этому поводу имеет однозначное мнение. Образовательное пространство – это все, что происходит на территории школы. Дети должны питаться, ходить на перемены. Но ведь они и дома так делают, верно? Они же так поступают между уроками. И не считать, что это является общим образовательным процессом – ну, это, пожалуй, самообман,
– рассказала представительница.

Елизавета добавляет, что закон действительно не может регулировать частную и религиозную сферы. Общение вне уроков люди считают именно частным общением. Поэтому такая проблема, как языковые конфликты, и может возникать в школах.

Напомним, недавно украинская учительница чешского языка Наталья рассказала в соцсетях, что принципиально не преподает на русском и работает только с украинцами. Поводом послужила переписка с женщиной, которая написала ей на русском и хотела записаться на занятия сама или отдать туда ребенка. После уточнения, что она украинка и считает, что язык общения не определяет национальность, педагог объяснила, что все равно не будет преподавать на русском. При этом сама учительница отметила, что в быту говорит по-русски, но не умеет объяснять филологические термины на русском языке.

Однако, как рассказала представительница языкового омбудсмена, в Раде уже инициирован закон, который будет регулировать язык образовательной среды, то есть в целом на территории школы. Параллельно объединяются родители детей, которые сталкиваются с травлей со стороны сверстников из-за использования украинского языка.

Так, на сайте Кабинета министров появилась петиция о внесении изменений в Закон "Об образовании", которые защищали бы детей от буллинга из-за использования украинского языка.

Проблема уже дошла до того, что отец-защитник был вынужден перевезти жену с тремя детьми в Закарпатье, потому что в Днепре у него не осталось никаких аргументов, чтобы защитить своих детей от травы. В правовом поле мы не можем защитить этих детей. Потому что для того, чтобы защитить, к нам должна поступить жалоба,
– отметила Елизавета Сачура.

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Чиновница обратила внимание на еще одну проблему, связанную с просмотром детьми русскоязычного контента. Если ребенок потребляет контент на русском языке, то вражеские спецслужбы своими способами могут выявить наиболее уязвимых детей и завербовать их для совершения диверсий и нападений. Таким образом, несовершеннолетние становятся инструментом манипуляций со стороны россиян с целью ведения войны. И если родители этого не осознают и не следят за тем, какой контент потребляют дети, то подростки могут легко попасть под влияние врага.

Представители Уполномоченного по защите государственного языка выступают в общинах / Фото 24 Канала

Офис Уполномоченного по защите государственного языка предоставил разъяснения о том, как реагировать, когда к вам обращаются на русском языке. По закону по умолчанию обслуживание осуществляется на государственном языке. Если собеседник обращается на враждебном языке, каждый из нас имеет право сказать : "Я, как гражданин Украины, обязан знать и владеть государственным языком и могу не отвечать на русском".

Офис советует: спокойно попросите : "Прошу обслуживать меня на государственном языке". Если не реагируют – уточните правовое основание: "В соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык".

Зафиксируйте нарушение. Запишите дату, время, адрес, название заведения, имя или другие данные работника, суть нарушения. По возможности – сделайте фото- и видеофиксацию в рамках закона. Попросите позвать руководителя и повторите требование об обслуживании на украинском языке.

Защищайте свое право на получение услуги на украинском языке, а не пытайтесь регулировать частное общение других людей.